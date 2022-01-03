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宏碁今年啟動持股信託制度 陳俊聖：幫員工存退休金

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
宏碁集團創辦人施振榮（左）、宏碁董事長陳俊聖（右）。 記者/吳凱中攝影
宏碁集團創辦人施振榮（左）、宏碁董事長陳俊聖（右）。 記者/吳凱中攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）今年啟動新留才、攬才政策，宣布元月1日起啟動「員工持股信託」制度，員工跟公司各出一半資金買股，宏碁董事長陳俊聖今（3）日表示，其實是希望幫員工存長期的退休金，而留住人才是其次。

陳俊聖表示，宏碁今年啟動「員工持股會」，員工可以透過每個月扣薪水，公司搭配出資，舉例來說，員工出1塊、公司就出1塊，所以其實宏碁給得很用力來幫員工買公司股票。

陳俊聖指出，宏碁員工在職時不可以賣這信託持股，但是可以每年享受分紅，直到你退休那天才可以處置股票。

他強調，其實我們希望幫員工存長期的退休金，而留住人才是其次。目前是宏碁自身在做，子公司各有自己的制度。

陳俊聖解釋，其實真正的財富累積，是要跟公司一起成長，而跟公司發展聯動最實際的就是股票了，但上市櫃公司現在沒在發股票，其實金融股很多已經幫員工持股信託，而我們現在開始做。

宏碁 退休金 陳俊聖

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