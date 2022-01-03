去年車市44.99萬台！和泰車穩居冠軍、創近16年新高

車市買氣強勁，但缺車太嚴重，2021年12月份總市場40,307台(年減11%)，月增1%。累計全年449,859台，年減1.7%，與龍頭車廠和泰車（2207）總經理蘇純頭的全年預估，只差了141台。

展望1月，在國內經濟、疫情狀況穩定下，加上各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣，預期1月市場將維持強勁；但是缺車因素仍未消除，因此全月總市場預估為44,000台，去年比86%。

和泰車指出，12月整體市場在國產車廠持續擴大販促力道及農曆年前購車需求的刺激下，買氣仍然維持強勁，雖部分進口車及高級車品牌持續受到車用IC晶片短缺導致缺車，不過市場表現依舊亮眼。而進口車在缺車影響之下，本月佔比下滑至37.2%。

和泰汽車在12月份合計登錄12,542台，市佔率31.1%。全年合計登錄146,687台，達成近16年新高紀錄，市佔率32.6%，同時順利蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。

和泰車去年大豐收，TOYOTA品牌 12月登錄11,838台(年增16.3%)，佔有率29.4%。其中COROLLA CROSS 12月登錄4,121台，全年登錄40,675台，為史上第一台年銷售突破4萬台的ＳＵＶ車款。 RAV4本月登錄來到2,493台；這兩台車同時包辦了國產及進口休旅車的雙料冠軍。

Lexus 12月登錄704台(年減40%)，主因為減產影響，及主力車款NX已出清完畢，不若去年同期表現。NX車款雖處商品末期且提前於10月出清，全年仍繳出超過7000台佳績，榮登豪華ＳＵＶ最暢銷車款的王座；大改款ＮＸ全車系於11/16公佈預接價格後，一個月內即累計超過3000張訂單。