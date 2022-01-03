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郭台銘攜鴻準領投 永悅健康完成800萬美元募資

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台灣企業健康第一品牌永悅健康股份有限公司（以下簡稱H2U永悅健康）今（3）日宣布，2021年年底首輪募資告捷，在大股東鴻海集團創辦人郭台銘支持下，由鴻準精密（2354）領投，結合其他策略性投資人包括威剛科技（3260）、崇越科技（5434）、聯合線上、威力德醫檢、及展逸國際、旺德賽斯(Wondercise)等夥伴，分別以「大健康、運動產業、健康飲食」等面向切入，完成此輪800萬美元的募資計畫。

除台灣市場外，H2U永悅健康也將持續走向國際舞台， 2022年揮軍亞洲數位健康市場，並引進包括日本、美國矽谷等國際策略型投資人，成為指標性數位健康獨角獸公司，目標兩年後海外IPO。

H2U永悅健康表示，此次結盟的夥伴將以各自擅長的服務，透過H2U永悅健康數位平台的第一方健康數據進行分析後，可提供國內上萬間企業多面向、多元化的「企業健康員工福利政策」，如：健康管理、運動賽事籌辦、職場健康促進活動、企業運動團班、健康生鮮食品、運動科技等，共同開創新型態訂閱式的企業健康生態系。

「精準健康、數位醫療」是國家生技產業發展的大趨勢，根據國家生技醫療產業策進會與資誠聯合會計事務所發表《數位健康大未來》報告中明確指出：「以數據為導向的數位科技平台及跨界創新整合形成新產業生態體系，將是數位健康發展的關鍵」。H2U永悅健康透過「伊克希曼健檢平台」佔有70%健檢資訊市場及H2U eXpert職護服務深入百間企業客戶，一躍成為國內最大數位健康平台公司。

H2U永悅健康執行長陳俊嘉表示，永悅健康集團旗下還有早安健康與筆記網路公司，這三大入口平台每分每秒都可湧進上萬筆使用者相關的生理檢測數據、運動數據、閱讀數據到購買行為數據等，這些獲得合法授權與個資保護的零方和第一方數據，經由H2U行銷科技與人工智能引擎進行解析、學習、優化後，我們就可以攜手健康和運動領域的龍頭夥伴，針對企業員工和家庭提供個人化健康服務和商品，而且是可重複訂閱的線上服務。我們從建立企業健康生態系來具體實現『數位健康』的經營模式，是獲得包括郭創辦人與相關投資人支持的主因。

除獲得策略夥伴肯定外，H2U永悅健康在2021年亦延攬到重量級產業人士加入顧問群，由榮譽顧問中研院院士楊泮池領軍，包括前台灣默克集團董事長謝志宏、PWC資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾以及專營區塊鏈領域的前立委許毓仁等，無論是從精準健康生醫發展的宏觀角度到區塊鏈科技的應用等，都可給予H2U永悅健康更多資源、人脈與指導。

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