AirPods重拾成長動能 郭明錤：可關注這三家台廠

天風國際證券分析師郭明錤最新報告認為，AirPods重拾成長動能，除兩家陸廠為最大贏家之外，相關供應商也可望顯著受惠，可以關注因AirPods出貨疲弱，去年第4季及下半年股價修正較大的6家供應商，其中包括新日興（3376）、宣德（5457）、臻鼎（4958）等3家台廠。

郭明錤表示，去年第4季AirPods出貨量約2,700萬部，季增107%，年增20%，表現優於預期，因叔決定上修今年AirPods出貨量至9,000萬部，約年增25%，明顯較市場預期的6,500~7,500萬部高。

他指出，預估今年第1季 AirPods出貨將可呈現淡季不淡，約可與去年第4季持平，郭明錤說，AirPods連續兩個季度出貨量優於預期，證明蘋果的產品策略正確。

郭明錤表示，預測蘋果將在今年第4季推出AirPods Pro 2，且正向看待AirPods Pro 2的需求，預估今年出貨量約為1,800~2,000萬部；他同時看好AirPods Pro 2需求及與未來AirPods整合健康管理功能的趨勢，認為立訊與歌爾將成為最大贏家。

郭明錤強調，立訊與歌爾為AirPods EMS供應商，兩家公司將成為AirPods重拾成長動能的最大贏家；另外，郭明錤建議投資人可關注因AirPods出貨疲弱，在去年第4季，或是下半年股價修正較大的供應商，包括兆易創新 (NOR Flash)、新日興 (軸承)、宣德 (連接器)、臻鼎 (PCB)、Varta (電池) 與Amkor(SiP)。