快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

AirPods重拾成長動能 郭明錤：可關注這三家台廠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告認為，AirPods重拾成長動能，除兩家陸廠為最大贏家之外，相關供應商也可望顯著受惠，可以關注因AirPods出貨疲弱，去年第4季及下半年股價修正較大的6家供應商，其中包括新日興（3376）、宣德（5457）、臻鼎（4958）等3家台廠。

郭明錤表示，去年第4季AirPods出貨量約2,700萬部，季增107%，年增20%，表現優於預期，因叔決定上修今年AirPods出貨量至9,000萬部，約年增25%，明顯較市場預期的6,500~7,500萬部高。

他指出，預估今年第1季 AirPods出貨將可呈現淡季不淡，約可與去年第4季持平，郭明錤說，AirPods連續兩個季度出貨量優於預期，證明蘋果的產品策略正確。

郭明錤表示，預測蘋果將在今年第4季推出AirPods Pro 2，且正向看待AirPods Pro 2的需求，預估今年出貨量約為1,800~2,000萬部；他同時看好AirPods Pro 2需求及與未來AirPods整合健康管理功能的趨勢，認為立訊與歌爾將成為最大贏家。

郭明錤強調，立訊與歌爾為AirPods EMS供應商，兩家公司將成為AirPods重拾成長動能的最大贏家；另外，郭明錤建議投資人可關注因AirPods出貨疲弱，在去年第4季，或是下半年股價修正較大的供應商，包括兆易創新 (NOR Flash)、新日興 (軸承)、宣德 (連接器)、臻鼎 (PCB)、Varta (電池) 與Amkor(SiP)。

AirPods 郭明錤

延伸閱讀

AirPods Pro 2傳將支援ALAC無損音訊 充電盒可透過「尋找」定位追蹤

AirPods出貨看佳 日月光投控和艾克爾封裝吃補

iPhone 14高階面板 傳韓國樂金打破三星獨占供應

分析師：高階iPhone 13 Pro系列 交期已降至5天

相關新聞

半導體前資深副總這樣走過中年危機 不賣肝、不去中國

現年54歲的Robin說，副總、總經理就那個幾個缺，主管不論大小，必須時時保持危機感才能化解危機，千萬別仗著曾有戰功、技...

看好元宇宙「大爆炸」 科技廠重押

二○二二年將是元宇宙軟硬體發展的關鍵一年，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙（...

元宇宙關鍵年 台鏈護身符

CNBC報導，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能，2022年將是元...

蘋果MR裝置 傳6月亮相

市場傳出，蘋果進軍元宇宙，首款擴增實境（AR）或混合實境（MR）頭戴裝置將在今年6月的蘋果開發者大會（WWDC）亮相，最...

和碩鋪路 昆山大招工

和碩iPhone組裝事業展開2022年首波招工計畫，集團旗下位在大陸昆山市的世碩廠本月祭出內部推薦徵才計畫，最高獎金人民...

鴻海衝刺電動車 IC鏈浮上檯面

鴻海全力衝刺電動車量產，半導體關鍵元件揪團台廠，集團旗下驅動IC廠天鈺領銜之餘，二極體廠德微及靜電防護IC保護廠晶焱等「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。