綠色研究船首停靠 施振榮：將台灣循環經濟技術國際化

「向海學習 藍色永續創新之旅」 記者會，今（3）日在高雄港舉辦，為國際綠色研究船艦Ms Porrima首次停靠台灣，PC品牌大廠宏碁（2353）創辦人施振榮表示，隨著全球最大綠色環保再生能源供應遊艇抵台，有機會把台灣科技產品商品化並進一步全球化，把台灣循環經濟技術可以國際化、普及化。

施振榮表示，他認識「藍色經濟」概念創始人剛特•鮑利 (Gunter Pauli)，是在1983年、十大傑出青年認識的，可以說已經認識40年，後來雙方變成好朋友「後來歐洲出差，他都帶我認識新東西」。在全球最大綠色環保再生能源供應遊艇抵台，有機會把台灣科技產品商品化並進一步全球化，把台灣循環經濟技術可以國際化、普及化。

波里馬號（MS Porrima）是一艘瑞士的實驗船，這艘船完全依靠可再生能源運行，如太陽能、風能和氫氣動力，為全球最大綠色環保再生能源供應遊艇，

近期剛抵達高雄港。剛特•鮑利 (Gunter Pauli) 搭乘此永續創新之船抵台，為讓產業界更加了解藍海經濟所帶來的影響力。

宏碁董事長陳俊聖也在今日上午活動致詞時表示，今年上班的第一天，就有這麼讓人興奮的活動。世界環境的變遷，任何人任何企業都無法置身事外，我們有很多反思，包含加入全球RE100倡議。此外，我們持續在做智慧城市等案子，像是台南、新北等路邊停車系統等，這些智慧解決方案也能做到節能減碳。宏碁並將海洋回收的塑膠使用在電腦上，推出環保永續的筆電「Aspire Vero」，機身及鍵帽大量採用消費後回收（PCR）塑料，並大幅簡化機身拆卸流程，便於機型升級使用維修以及產品生命週期最後的回收。