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Hahow好學校獲3億B輪募資 吸林之晨、國發基金投資

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

全台最大線上學習平台龍頭 Hahow 好學校，今（3 ）日宣布完成1,000萬美元的B輪募資。此募資輪由宏誠創投領投，既有投資者包含心元資本、益鼎創投、群益創投，新加入的投資者除宏誠創投領投外，亦有台達資本、國發基金，個人投資者－台灣大哥大總經理暨 AppWorks 董事長暨合夥人林之晨。

Hahow 好學校共同創辦人江前緯表示，此輪募資金額突破千萬美金（約新台幣 3 億元），將主要用於整合多媒介與學習應用場景，加速一站式數位學習服務，瞄準台灣智慧學習產業高達400億的成長趨勢，成為教育界的 Netflix。

疫情加速教育科技產業大勢崛起，去年全球科技教育創投金額飆破161億美元並進入高成長階段，成為國際矚目重點產業之一，甚至全球最大出版業者也積極轉型跨足線上學習市場。

Hahow除B2C線上課程外，近兩年開啟B2B事業版圖（Hahow for Business），積極擴展線上教育市場，創立六年來年營收暴增、突破 3.7 億再創新高，宏誠創投、台達資本、國發基金等投資紛紛加入，為數位思維與企業轉型提前佈局。

宏誠創投總經理彭志強表示，近兩年數位學習需求更甚以往，企業市場對數位轉型和人才需求更強烈，Hahow 在商業表現和數位化技術都屬領先地位，期讓商用客戶在企業教育訓練的數位轉型導入更有效率。

本次資金挹注後，Hahow將積極拓寬線上學習運用場景，透過學習數據和技術強化三大動能。1.更便利的學習工具管道，除預錄型線上課程外，直播輕量課程、圖文聲音等乾貨學習更完整滿足使用者學習場景；2.深度學習驗證，有別於通識課單堂學習，透過垂直領域地圖式課程、助教輔導、社群參與及測驗認證等機制，深化特定領域專業技能培育；3. 一站式聚集內容創作者，提供更低門檻便利的後台、從 2C 到 2B 流量變現的入口服務，讓創作者更容易進入市場帶動變現可能性。

創投

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