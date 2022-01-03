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半導體前資深副總這樣走過中年危機 不賣肝、不去中國

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
Robin曾任半導體封測大廠日月光集團的研發副總。（本報系資料庫）
Robin曾任半導體封測大廠日月光集團的研發副總。（本報系資料庫）

現年54歲的Robin說，副總、總經理就那個幾個缺，主管不論大小，必須時時保持危機感才能化解危機，千萬別仗著曾有戰功、技術超群、或者客戶關係良好就不去思考人生下半場，反而更應該從巔峰時期開始思考自己有什麼優勢、以及將來可以做什麼。

曾任半導體封測大廠日月光集團研發副總的Robin，在日月光總計16年，更早之前，待過半導體設備供應商等公司，一路都是技術職。曾幫公司立下汗馬功勞，從經理、副理等小主管，晉升副總等大主管，歷經大小主管不同階段的中年危機。

替公司立下汗馬功勞，就是職涯邁向高峰的保證？Robin曾協助公司晶圓產能創新高，開發銅製程讓公司獲得SEMI半導體卓越獎，技術精湛卻不善人際與管理，後期碰上母親生病，2020年他以盡孝道說服自己退休；母親離世後，他在2021年的54歲中年重回職場卻處處碰壁，中國有缺但他不想去，之前的薪水太高但企業請不起，進入中年企業覺得太資深。

Robin的人生和職涯從此大轉彎，改當半導體技術顧問、自行接案IC設計、當科技部顧問/台灣捐贈捷克3D口罩生產設備訓練講師、帶海外大學及高雄科技大學研究生做天線及射頻IC設計，不賣肝、不管人的技術專家，更快樂。

「突然離開一間久任的公司壓力會很大！」Robin照料母親之餘，也在線上平台回答專業技術問題。直到母親2021年3月離世之後，他以中年高階重回職場，卻因現實挑戰而處處碰壁。Robin說，他已無法像過去一樣不眠不休的工作，第一線的很多工具，他也贏不過年輕人，即便擁有專業技術也可能被薪資便宜的年經人取代。

Robin不斷嘗試卻都失敗，憑著他對產業的熟悉和優勢開始寫書、寫專欄，並以收費的方式替產業提供建言。2021年6月，他先擔任朋友公司的不定期技術顧問，跨足天線設計、PUMP設計、醫療器材設計等不同領域；空檔自行接案IC設計，擔任科技部顧問。一度以為是冷衙門的半導體設備採購，中年之後卻讓他直接被外商相中，他在2021年10月擔任新加坡半導體封測設備公司常態技術顧問，不用賣肝、不用再回到高壓、高工時的第一線，也能找到職涯第二春，持續發揮價值。

半導體 職涯

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