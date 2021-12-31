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上海合晶決議不分割 明年持續擴產

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）於今（31）日公告，旗下的上海合晶原本規畫分割成立新設公司，但經評估後決定終止相關計畫。目前上海合晶小尺寸矽晶圓月產能為15萬片，預計2022年將增至25萬片。

合晶持有上海合晶45.8％股權，合晶原在3月公告，為增強公司獨立性，減少上海合晶與其之間的關聯交易，並避免同業競爭，擬將上海合晶分割為上海合晶與另一家新設公司，使上海合晶保留總部管理職能，從事磊晶一體化業務，至於新設公司則規畫負責小尺寸拋光片及晶棒業務。

不過，經內部評估過後，上海合晶董事會已決議終止上述分割新設公司計畫，持續生產磊晶片。

半導體矽晶圓市場展望佳，合晶正持續擴產動作，上海合晶4吋至6吋產品的月產能已達15萬片，預計明年可達25萬片。另外，合晶切入12吋矽晶圓領域，目前占業績比重約為3％，其鄭州廠12吋產能可能於明年持續擴增，法人預期相關新產能最快將於明年下半年到位，使得12吋產品的業績比重，明年有機會來到5％至6％。

合晶 上海 矽晶圓

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