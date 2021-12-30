台灣大合併台灣之星　電信三雄競爭更白熱化

台灣大哥大今天宣布合併台灣之星，這一次的合併案，由台灣大哥大董事長蔡明忠與台灣之星董事長林清棠代表雙方完成簽約儀式；蔡明忠指出，這項合併案不僅為用戶帶來一加一大於二的積極意涵，更讓5G頻譜發揮更高效益，並為產業重建新秩序。

台灣大合併台灣之星，不僅牽動台灣大本身未來營運方針，這也讓台灣電信業家數從過往的五家減少為四家，電信三雄彼此的競爭更加白熱化。

對於台灣大的併購案，其他三家電信業者多表示祝福，中華電信表示，「市場上的合縱連橫是很正常的商業行為，我們給予最大的祝褔，也樂見市場未來健康、良性的競爭。」遠傳電信表示，「對環境永續和產業發展有利的改變均樂觀其成，市場終回歸產業發展的最適規模。」

而台灣大過去就曾入股亞太電信，這次合併台灣之星之後，會不會影響與亞太電信之間的關係，林之晨指出，「我們還是在當個快樂的小股東」，亞太電信則回應，「亞太電信過往持續與同業進行合作，對於同業間的彼此合作，樂觀其成。」

台灣大此次是以發行新股方式進行合併，合併案預計在取得公平會、NCC（國家通訊傳播委員會）核准後，換股比例為每一股台灣之星普通股換發台灣大哥大〇‧〇四五〇八股普通股，台哥大將預計增資發行二‧八二億股普通股。

展望未來，台灣大先前就曾喊出「二〇二三年超越中華電信營收規模，二〇二五年成為消費性科技業最大公司」目標，台灣大總經理林之晨也表示，「目前台灣大仍然朝這個既定方向不便，十到十五年後達到千億美金市值規模的長遠目標也不會改變。」

林之晨也表示，雙方完成整合之後，雖然股本膨脹，但市場原來說，對獲利仍然會有正向影響，此外，對雙方用戶、員工、股東、企業合作伙伴等利害關係人權益均能產生積極正向的提升，也能促進電信產業健全發展。