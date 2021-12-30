傳英偉達預付數十億美元 搶台積電5奈米產能
集微網消息，業內消息稱，英偉達下一代GPU將由台積電5奈米製程代工，已支付數十億美元以確保產能。
據wccftech援引My Drivers消息報道，英偉達已在2021年第三季度預付台積電約16.4億美元，並將在2022年第一季度支付17.9億美元，整個長期訂單預付款將達到69億美元，遠高於他們去年支付的價格。另外，據稱英偉達不僅將這筆錢用於從台積電採購產能，還將從三星取得產能，但看起來這筆錢的大部分將用於台積電的5奈米技術。
該報道指出，台積電對蘋果、聯發科、AMD三大主要客戶的需求相對較低，他們不需要提前支付太多的定金來穩定產能。諸如英偉達的客戶如果想要獲得5奈米的生產訂單，需要提前支付大筆的預付款。
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