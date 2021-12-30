四大半導體學院院長首度同台 剖析半導體人才布局

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展日前舉行「助攻半導體產業克服人才危機-搶先布局人才策略」專題對談，會上邀請清華大學半導體研究學院副院長張世杰、陽明交通大學產學創新研究院總院長孫元成、台灣大學重點科技研究學院電機工程系特聘教授闕志達、成功大學智慧半導體及永續製造學院副院長羅裕龍、艾司摩爾台灣暨東南亞區人資總監劉伯玲、104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明齊聚暢談與剖析台灣人才優勢、現今面臨的嚴峻挑戰與育才、留才、引才相關未來規劃布局。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，根據SEMI的調查顯示，全球75%的半導體企業皆認為公司缺乏人才。由此可見，人才永續是全球性的議題，人才培育也是半導體行業進入下一個世代，維持台灣競爭力的關鍵。

曹世綸表示，透過半導體學院創新運作模式的建立，將有助於鏈結產、官、學各方資源，期待透過更多的產學合作與交流，將可協助優秀學子接軌台灣半導體產業人才實際需求。

清華大學半導體研究學院副院長張世杰表示，人才是一個長遠的議題，不是一時方法即可解決，必須多重管道與多點發展。在台灣優勢上來看，我們擁有非常有紀律的工程師及碩博班學生；反之，人才的數量仍然缺乏。面對此複雜問題，產、官、學、研合作是其中重要解方，除了增加大專院校及業界的實習交流機會外，工研院因擁有自己的產線，也可以參與相關計畫並扮演合作角色。

陽明交通大學產學創新研究院總院長孫元成分享指出，半導體學院能將人才與企業提前綁緊，在有限的時間與資源之下，將頂尖實用研究和菁英人才培育並重。未來學院定位為跨領域的產學共創平台，唯有這樣的運作才能培育出與新興應用機會連結之人才。

孫元成也提到，因現今大部分的業界及技術領域皆需跨國營運，學子的語文能力及國際視野累積也至關重要，期盼半導體學院發揮學子無限潛力，使台灣半導體及半導體為本延伸的科技產業持久發展。

台灣大學重點科技研究學院電機工程系特聘教授闕志達表示，台灣少子化問題是現今半導體人才缺乏的主因，故在提升學生數量上，增加國際生招聘及吸引、提高女性學生比例是目前台大努力的方向。但今年相較去年，本系欲修IC設計的學生人數成長了20%，可見社會大眾與電機系學生中將半導體視為未來發展的人逐漸提升。展望未來，希望透過半導體學院的正式成立，各家學院在共同的企業支持之下，可以互相分享與互惠平等，保持台灣半導體產業的競爭力。

成功大學智慧半導體及永續製造學院副院長羅裕龍分享，半導體產業不僅僅是晶片設計、封裝還有尖端材料，它也包含了智慧機械、永續製造等各個領域。遵循現今產業趨勢，我們在未來尖端人才與領導人才培育上，特別注重ESG的訓練，考量目前部分學生可能尚未意識到永續發展的重要性，我們學院特別開設永續能源相關的專門課程，協助學子與世界接軌。

SEMI自2019年成立「產業暨人才發展委員會」(SEMI Industry and Workforce Development Council)，委員會成員包含台灣應材、日月光、台灣艾司摩爾、台積電等領先企業，透過全方位的溝通平台，致力於促進全球半導體人才培育及學子職涯發展，透過舉辦國際論壇、產學媒合活動、政府政策倡議等行動進一步推廣人才永續議題，目標使全球電子產業持續成長與發展。

SEMI多次倡議人才培育議題，整合各方建議，建言政府加強高教培育能量、促進產學合作、鼓勵企業與政府共同支持攜手培育半導體領域專才，今年也樂見政府聽見產業的需求，半導體學院正式揭牌。

SEMICON Taiwan 2021人才培育特展更為每年國際半導體展會的一大亮點，除了提供台灣學子與產業連結的專業平台，也透過講座、一對一面談、現場遞交履歷等活動，幫助學生透徹了解台灣及全球半導體最新發展，鼓勵更多優秀人才投身微電子產業鏈，提升台灣未來半導體產業的關鍵競爭力。