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智冠旗下一帆數位 喜獲Google菁英合作夥伴獎

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

Google年度數位行銷指標盛事「2021菁英合作夥伴大獎」得獎名單近日揭曉，智冠（5478）集團旗下一帆數位今年獲得雙項入圍，並從眾多優秀廣告代理商中脫穎而出，以專業技術與創新廣告方案，受到評審團肯定頒發Google台灣香港地區「2021年菁英合作夥伴大獎－應用程式業務拓展」，連續兩屆獲此殊榮，深化運用MarTech為品牌推展提供最強助攻！

隨著大眾生活型態的改變，加速推動全球數位轉型，一帆數位2020年起也開啟「Live Streaming ADs線上直播廣告」服務，可藉由串流技術實現跨國同步，於全球數百萬個聯播網站即時曝光，強化直播內容觸及客群，無論是產品發表會、大型線上活動，甚至是電競賽事，都能延伸至不同媒體平台吸引觀眾，大幅提升線上觀看人數，建立品牌與用戶的溝通橋樑。

一帆數位也積極發展MarTech技術應用，結合大數據研究中心，以數據科學與機器學習，深入開發數位廣告平台「AdHero」，提供領先技術與多項行銷工具，透過精準化模組進行數據整合分析，包括「市場洞察」解析各產業數位指標表現，快速掌握市場趨勢；及「Top圖像影音」匯集百大素材案例，帶來源源不絕的設計靈感。藉由多樣化工具快速衡量多個廣告渠道投放成效，創造優化舒適的顧客廣告體驗，進而達成從產品關注到品牌意識等不同目標！

一帆數位也將持續引進最新數位行銷技術，並透過專業廣告投放顧問與美術多媒體設計團隊，提供全面完善的整體媒體行銷策略規劃，逐步拓展國際市場及產業服務範疇，成為企業品牌數位旅程中的重要夥伴。

數位廣告 Google

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