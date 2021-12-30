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申購瑞鼎中籤率僅千分之2.1 1月4日前凍資逾2,100億元

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

友達旗下驅動IC廠瑞鼎（3592）將於明年初掛牌，該公司公開承銷價與興櫃參考價相比，有超過八成的潛在獲利空間，吸引投資人踴躍參與，據統計在3天內湧入高達69.7萬張申購量，中籤率將只有約千分之2.1，在未中籤退款日之前，凍資超過2,100億元。

瑞鼎公開承銷可供申購張數是1,517張，價格訂為308元，其30日的興櫃參考價為573元，以此計算其申購人若幸運中籤，一張的潛在獲利超過26萬元。

瑞鼎公開申購期是12月27日至29日止，30日扣款，未中籤的退款日為明年1月4日，由於投資人熱情參與，使得這段期間相關凍結資金高達2,146.8億元。

瑞鼎累計前11月合併營收為224.82億元，年增幅度達74.5％，前三季獲利為30.89億元，年增幅度達5.9倍，每股純益高達46.95元。

瑞鼎 興櫃

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