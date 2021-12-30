2022年開年首季iPhone產量如何？分析師這樣說

即將迎來2022年！新的一年第一季iPhone生產狀況如何？外資預估，2022年第一季預計蘋果將生產6,600萬支iPhone，比去年同期成長20%。

日本蘋果情報網站iPhone Mania 29日引述投資者商業日報的報導指出，瑞穗證券預估，2022年第一季預計蘋果將生產6,600萬支iPhone，上修其出貨量，優於原先預估的5,900萬支。

2022年iPhone產量將達2.59億支、將較2021年的預估2.37億支增加9%。此外，外資還表示，看好蘋果股價表現，主因iPhone 13熱銷、尤其是在中國大陸市場，另外較舊機種iPhone 12銷售也持續強勁。

此前，摩根士丹利分析師Katy Huberty出報告預估，蘋果在12月為止一季 （2022 會計年度第1季） iPhone銷量會比華爾街預期的更強勁，將替財報帶來驚喜。

Huberty 表示，iPhone的交貨期在12月底回歸較正常的水準，這是iPhone產量高於預期的「進一步證據」，且多項數據顯示，上個月的零組件供應正在改善。