群創加碼人才計畫6年3億培育3000人 挹注產業新活力

面板大廠群創光電（3481）今（30）日獲勞動部頒發「國家人才發展獎」，繼今年獲亞洲最佳企業雇主獎及亞洲企業社會責任獎（AREA）人力投資獎，再次展現群創落實與員工、社會共好，共享企業永續價值的具體成果。群創更進一步加碼培育人才計劃，以六年3億元培育3000人，挹注人才新活力，為產業發展增添豐沛的成長動力。

群創總經理楊柱祥表示，群創落實3Vs（Create Value， Drive Value， Share Value）營運策略，成為價值最佳實現的智能面板廠。群創Share Value以『永續核心‧共享價值』為理念，落實四安『心安、人安、家安、業安』護員工，以健康生活、工作快活、心靈樂活推行群創新生活運動為主軸，成就個人職涯發展與企業成長雙贏價值。

為挹注人才新活力，群創特別推出為期六年投注3億元培育3000人的「極致 獨角獸 計畫 Maximum Unicorn Program」，以Light up your excellent career點亮產業人才發展為主軸，尋找有如千里馬獨角獸可馳騁千萬里的獨特優秀人才，一起加入群創發展。

針對在學學生，「產攜助學金」提供大學生四年24萬助學金，等於可免繳大學學費，讓新鮮人一入學就放心，四年安心學習，並已提早在群創找到職涯方向。「預聘獎學金」依關鍵人才學歷最高可領25萬的獎學金，並可以依彈性時間至公司實習，使學業、工作、生活都顧到，學習與專業同時提升。

群創也為業界挹注人才活水，由群創大學-開創學院打造光電AI學程，開啟員工多元發展，育成光電新世代，人才技能轉型，讓專業加碼、價值提升。歡迎跨界到群創和諧友善、多元發展的職場環境大展長才，一起開拓產業世界級新局，點亮職涯豐富人生。

群創從根基開始運用策略地圖，確立經營策略與目標，以職能藍圖及課程為基礎建立學習模式，進行全體員工職務認證，以群創大學平台式學習型組織，提升內部技能，並建立「Wing HR 行動學習平台」，達成訓檢合一的整合效益。