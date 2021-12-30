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台股封關／今年上市公司總市值增11.47兆 台積大增逾2兆

經濟日報 / 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導

台股封關，統計集中市場上市公司總市值達56.4兆元，年增11兆4,767億元，增幅達25.55%，統計市值增加前十大公司，台積電（2330）穩居權王，不愧是市值最大公司，今年市值更是大增2.2兆元，居市值增加最高公司，其次則是聯發科（2454），市值增加7,148.9億元，增加金額第3大為長榮，今年市值增加5,546億元。

台股今日收在18,218.84點，今年來上漲3,486.31點，漲幅23.66%，上市公司總市值56兆4,014億元，年增11兆4,767億元，增幅25.55%；櫃買市場部分，封關收在237.55點，上櫃股市值5兆7,766億元，增加1兆4,311億元，增幅32.93%；合計今年台股上市櫃公司總市值達62兆1,780億元，增加12兆9.078億元。

台股上市公司市值前十大依序是，台積電、聯發科、鴻海（2317）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、台塑化（6505）、中華電（2412）、聯電（2303）、長榮（2603）、台達電（2308）等；統計上市公司市值增加前十大公司依序是台積電、聯發科、長榮、富邦金、萬海（2615）、陽明（2609）、國泰金、南電（8046）、矽力-KY（6415）、聯電。

台積電去年以530元封關，今日盤中雖一度達620元，市值重回16兆之上，但終場則收在615元，市值15兆9,472億元，今年市值大增2兆2,040.9億元，市值增幅16.04%；總市值及今年市值增加金額都居冠軍。

聯發科今日收在1,190元，總市值達1兆9,026.9億元，居市值第二高，今年市值增加7,148.9億元，僅次於台積電，居市值增加亞軍；聯發科累計前三季營收已超過去年全年業績，每股純益51.57元，以美元兌新台幣匯率1：28計算，預估第4季合併營收約1,206~1,311億元，約持平到季減8％，但年增25~36％。

貨櫃三雄今年來股價強漲，航海王是盤面上的熱點，統計今年來的市值也隨著股價上漲激增，長榮名列市值增加第三大，今日收在142.5元，市值達7,539.5億元，今年市值增加5,546億元，另外，萬海收在198.5元，市值達4,843.6億元，市值增加3,670億元，陽明收在121元，市值達4,225.4億元，今年市值增加3,298.9億元。

金融股部分則有富邦金、國泰金今年來市值增加較多，富邦金今年累計前11月稅後純益1,408.34億元，每股純益（EPS）12.21元；國泰金11月稅後純益73.8億元，連續三個月居金控單月獲利王，累計前11月稅後純益1,353.2億元，年增87%，續創歷史新高。

台積電 國泰金

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