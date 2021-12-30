中華電信組織轉型 3事業群+3技術群創新局

中華電信2019年啟動「躍升2021」策略轉型計畫，分階段推動轉型，經過三年努力，中華電信在2021年完成組織轉型規劃，新的組織架構與團隊將於2022年登場；中華電信董事長謝繼茂今（30）日主持聯合布達典禮，勉勵三大事業群及三大技術群，改組後更要攜手同心，讓公司再創高峰。

中華電信在2019年啟動為期三年的策略轉型計畫，在「核心業務」、「新興業務」、「成本優化」及「基礎能力升級」等四大領域，分階段推動轉型。經過三年的努力，已逐漸展現綜效，連續兩年在新冠疫情下，財務績效反轉向上，且持續成長，成績有目共睹。

謝繼茂表示，「組織轉型」是策略轉型計畫相當重要的一環，困難度也最高，2021年7月起率先完成「企客體系」組織調整，2022年則由事業群與技術群接棒，啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」等三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」等三大技術群的組織調整，於1月1日正式上路。

中華電信新的組織架構同時強化總公司策略面管理規劃、運籌帷幄功能，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念。

為使2022年組織調整順利，中華電信挑選2021年最後一個上班日辦理新任高階主管布達交接典禮，由董事長、總經理親自頒授印信予新派任之個人家庭、網路技術總經理，以及電信研究院、學院院長。

2022年第一個上班日將正式成立「個人家庭分公司」及「網路技術分公司」，連同既有的企業客戶、國際電信、數據通信分公司及電信研究院，形成以客戶為導向的三大事業群及三大技術群，落實「以客戶為中心」的經營理念，達成組織轉型重要里程碑。

未來，「個人家庭分公司」將以個人及家庭服務為核心，滿足全民安全、便利、健康、娛樂智慧生活需求，依民眾需求提供差異化的智慧生活服務。

「網路技術分公司」則主導建構符合萬物互聯需求、最有價值、最值得信賴的資通訊基礎平台，並致力打造以軟體技術為核心的新世代雲化智慧網路，透過「行固融合」、「雲網融合」及「架構開放」等共網、共管、機房雲端化、網路創新與智慧化等規劃，提供優質且前瞻的網路服務。

中華電信總經理郭水義表示，透過組織調整，公司要打造「以客戶為中心」的組織文化，以因應ESG（環境、社會和企業治理）要求下的激烈的競爭環境、快速的技術發展以及不斷創新的新興服務商業模式，帶動數位產業經濟發展，並賦能各行各業運用5G技術，提升公司競爭力與穩健經營成長。