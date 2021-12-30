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台積電第二屆ESG AWARD 員工報名提案數大增60%

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電今（30）日表示，以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG五大方向的好點子、表彰組織的ESG績效，為社會帶來正向改變。繼民國109年舉行第一屆TSMC ESG AWARD，民國110年進一步加入2個海外子公司共襄盛舉，並透過3D虛擬展覽空間、全公司直播活動等數位創新途徑，降低疫情間群聚風險，今年總計報名提案數達1,257件，相較去年成長60%，持續擴大共好影響力。

台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音指出，TSMC ESG AWARD的提案不只是點子，而是進一步透過具體行動，成為提升社會向上的力量。

台積電說明，公司持續延伸永續影響力範疇，第二屆TSMC ESG AWARD首度涵蓋2個海外子公司台積電（中國）、台積電（南京），為使同仁不受地域限制、共同參與，同時落實新型冠狀病毒（COVID-19）防疫措施，民國110年首次以3D虛擬展覽空間展出初選入圍提案，由董事長暨ESG指導委員會主席劉德音、資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅共同透過直播活動，與同仁一起線上逛展與互動問答。

何麗梅指出，ESG已成為台積公司的DNA，透過不斷實踐與分享交流，台積攜手利害關係人一同創造更大的影響力，達到共好。

台積電 劉德音

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