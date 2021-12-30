化解資安危機 華碩為製造業提解方

為解決製造業面臨的資安問題，加速發展智慧應用，華碩（2357）及旗下華碩雲端與台智雲舉辦「2022 ASUS 製造業 Summit」研討會，會中邀請國安會諮詢委員李漢銘與行政院科技會報執行秘書葉哲良擔任開場貴賓， 684 位產官學研代表報名參加，一同探討製造業的資安新挑戰。

華碩電腦資安長暨伺服器事業部總經理金慶柏表示，資訊安全的疆界逐漸從IT領域挪移到OT領域；因應快速變遷的營運環境，建立相應的資安防護網將會是決定企業未來競爭力的關鍵。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，善用多雲或混合雲，以發展韌性供應鏈是產業佈局的重要議題。華碩將連結5G、AI等創新科技，協助產業找到可長可久的立足點。

華碩為全球科技的領導品牌，為協助台灣製造業升級，華碩整合集團創新能量，包括華碩智慧物聯網事業群、華碩伺服器事業部、華碩雲端與台智雲共同打造全方位解決方案，協助製造業與供應鏈整合資源、發展創新服務。

華碩集團於雲端、伺服器、AIoT以及資料治理領域上已有長足發展，未來將持續整合服務能量，協助製造業打造全方位解決方案，推動企業持續向智慧應用、永續經營之目標邁進。