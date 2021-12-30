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辣椒看旺營運 明年搶攻NFT市場

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

遊戲營運商辣椒（4946）總經理梁國雄指出，公司明年首季將推出放置類手遊大作，且下半年會有日系IP強作，同時還會規劃遊戲NFT商品，藉此活絡營運動能，力拚營運成長。

辣椒今年前三季每股純益4.43元，較去年同期每股虧損2.29元轉虧為盈。辣椒旗下長青線上遊戲《大航海時代Online》營運穩定，今年新增兩款手遊，其一是懷舊IP《鬥球兒彈平M》遊戲完整收錄原著所有角色，上市首週遊戲人數就突破十萬人，另款則為轉投資公司碩辣椒（6736）所研發的虛實合一虛擬下單遊戲《股神》，甫上市便擠進App Store財經類下載前五名，相當受到玩家的愛戴。

展望2022年，辣椒預計在第1季推出放置類手遊作品《我叫MT ：經典再現》以魔獸二創為主題延伸的陸系IP，幽默搞笑的故事風格以及耐玩的遊戲系統，無練功壓力的放置型遊戲，相信無論輕度或重度玩家都會相當喜愛；第3季推出日系最強跨平台射擊對戰遊戲《Project E》，多樣玩法與豐富登場的機體，定能在台灣遊戲市場掀起一股旋風；另與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《純潔魔法少女》，也將於第4季問世，屆時有望創造新一波良好營運表現。

此外，辣椒看好NFT熱度持續升溫，預計在明年第2季搭配旗下遊戲《股神》大型改版，將規劃NFT挖礦、挖幣相關功能，讓原始的虛擬交易與實體股價結合，再創造出全新價值；另《純潔魔法少女》則計畫推出限量數位典藏遊戲NFT產品，讓玩家可以收藏與交易角色。

辣椒 手遊 線上遊戲

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