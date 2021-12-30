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高雄「一日三市」交易量略顯疲態 12月買盤觀望

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
高雄因台積電話題，價格一日三市，造成12月的買方觀望，所以交易表現趨緩。圖／住商機構企畫研究室提供
高雄因台積電話題，價格一日三市，造成12月的買方觀望，所以交易表現趨緩。圖／住商機構企畫研究室提供

一年來到尾聲，在價格不回檔的狀況下，房市交易狀況較上月出現消長。住商機構企畫研究室今（30）日發布旗下加盟店12月成交業績，全台與11月相比，量減6.1%，較去年同期增加16.9%。其中，今年房價飆漲快速的高雄較上月減2.2%，略顯疲態，專家指出，高雄因台積電（2330）話題，價格一日三市，造成買方觀望，所以交易表現趨緩。

據住商機構12月成交量資料顯示，六都中，台北市較上月減少15.4%，與去年增加12.9%；新北較上月增加6.6%，年增29.6%，桃園較上月減少11.8%，年增14.2%，台中較上月減少28.9%，與去年持平，台南較上月增加3.5%，年增11.6%，高雄較上月減少2.2%，年增31.4%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，過去12月的交易量在節稅與年度規劃考量下，成交量往往會放大，今年表現弱，應與價格有關，若從增減幅度來看，新北及台南表現搶眼，互有消長，市場在熱錢通膨話題挹注下，短期不容易退燒。

綜觀六都今年12月表現，新北和台南房市強勁，其他區域各自表述，北市與台中相對弱勢，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，像高雄因台積電話題拍板，價格一日三市，許多買方不願意買單，亦使得交易表現不如上個月，北市雖有供給少的先天優勢，但房價高居不下，確實也讓買氣意興闌珊。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，基於營建成本高築議題不斷、資金狂潮竄入市場，市場預期將出現通膨壓力，且現階段利率仍在低檔，讓剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，惟新案價格攀高，成屋市場價格或許較能貼近買方需求。

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