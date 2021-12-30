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李洲跨足半導體題材助攻 盤中股價攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近幾年LED廠陸續找出利基市場或積極轉型，先前已有原本的光磊宣布跨足半導體產業之後，更名為台亞科技，近日LED封裝廠李洲（3066）也宣布跨足半導體產業，未來將進入封裝及代銷業務，轉型的想像空間下，今（30）日股價盤中攻上漲停板。

在跨足半導體產業，有望擺脫LED產業的想像空間下，前波李洲股價曾拉出一波漲勢，今日盤中該股再度攻上漲停板，股價來到31.55元。

在台亞科技（2340）之後，國內LED廠李洲也宣布將增設半導體事業部門，該公司指出，轉型為必要的營運調整方向，該公司並進一步指出，由於LED封裝流程相似於半導體封裝，因此該公司將切入相關封裝與代銷業務，李洲規劃跨足半導體產業，相關的計畫已進行3到5年。

李洲也表示，該公司的半導體團隊設於中國東莞，封裝產品預計在2022年1月量產，後續將視市場反應狀況決定是否增加產能。

半導體 LED 漲停

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