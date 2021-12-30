華碩整合集團四大能量 強攻智慧製造

華碩（2357）為協助台灣製造業升級，整合集團創新能量，包括華碩智慧物聯網事業群、華碩伺服器事業部、華碩雲端與台智雲共同打造全方位解決方案，協助製造業與供應鏈整合資源、發展創新服務。

為解決製造業面臨的資安問題，加速發展智慧應用，華碩電腦、華碩雲端與台智雲舉辦「2022 ASUS 製造業 Summit」研討會，會中邀請國安會諮詢委員李漢銘與行政院科技會報執行秘書葉哲良擔任開場貴賓， 684 位產官學研代表報名參加，一同探討製造業的資安新挑戰。

華碩電腦資安長暨伺服器事業部總經理金慶柏表示，資訊安全的疆界逐漸從IT領域挪移到OT領域；因應快速變遷的營運環境，建立相應的資安防護網將會是決定企業未來競爭力的關鍵。華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章說明，善用多雲或混合雲，以發展韌性供應鏈是產業佈局的重要議題。華碩將連結5G、AI等創新科技，協助產業找到可長可久的立足點。

華碩集團於雲端、伺服器、AIoT以及資料治理領域上均已佈局，在華碩智慧物聯解決方案上，數項人工智慧解決方案已導入製造業，協助優化製程與良率往工業4.0邁進。華碩伺服器解決方案則專注伺服器相關產品解決方案，目前主要佈局邊緣運算及核心主機運算相關事業。

華碩表示，其雲端企業儲存雲解決方案從IT供應鏈協作檔案分享，管理到OT產線數據應用，打造多層式檔案防禦架構，保護關鍵資料，強化數位韌性。另外集團的台智雲AI雲端解決方案，以臺灣AI雲TWCC超級電腦AIHPC高速運算，提供產業數位發展所需的AI應用服務及雲架構解決方案，協助企業縮短研發週期並實現數位轉型。