展碁最潮元宇宙家電特賣會 「家電深友會」即將開賣

宏碁集團旗下展碁國際（6776）今（29）日宣布，全台首創 Metaverse「元宇宙家電特賣會」於桃園龍潭渴望會館展開為期12日的熱賣活動，自2022年1月1日起至1月12日以「家電深友會」為創意主題，打造有如電玩情境的遊戲場域。獨家應用光標技術，不需配帶 AR 眼鏡，透過手機就能進入擴增實境與虛擬人物互動，浮空展現多款當紅主打爆品，還可連結線上商城，引領眾多知名品牌前進「元宇宙」消費體系，超感體驗沈浸式家電新未來。

目前全球家電塞港缺貨，價格攀漲。展碁獨家擁有眾多福利品與拆封機資源；福利品是指表面稍有碰撞刮痕，或是在賣場展示後，經過原廠判定，分類分級整新出售；而拆封機則是指退貨，外箱包裝已拆箱或庫存過季的商品，外觀幾乎全新。福利品的保固期限會依各品牌重新定義，與市售全新品最大的差異在福利品享有更優惠的價格折扣，提供消費者更高性價比的選擇，「家電深友會」特賣會就像是家電界的移動 OUTLET（暢貨中心）。

展碁國際家電產品事業部經理黃永忠經理表示，展碁專業代理眾多知名品牌家電，尤其是LG品牌，8年來已舉辦超過 70 場的福利特賣會，累積眾多好口碑，深受廣大粉絲追捧喜愛！展碁就像原廠與客人的「家電管家」，不是只賣好東西，也關心照顧每個人不同的生活需要，除了提供商品諮詢以及高CP值的價格，我們更在乎的是安裝配送等細節服務，讓合適的好家電進入您的家裡，成為家中一份子，帶來幸福！『堅持家電服務，就像家人的事」就是我們對特賣會制定的最高標準。