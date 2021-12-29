研揚明年營收看增一成 訂單能見度達2022年Q2

工業電腦廠研揚（6579）今 (29) 日舉行法說會，隨著下半年零組件供貨改善，研揚看好本季及明年首季營運表現，在核酸檢測、網路安全、自助結帳、半導體設備、人工智慧等業務帶動下，訂單能見度已達2022年第2季，預估明年營收至少增長一成，且因零組件供貨進一步改善，預期毛利率將優於今年。

研揚今年11月營收7.27億元，月增38.6%、年增59%，創單月新高；累計今年前11個月營收54.83億元，年增2.2%，為歷史次高紀錄。研揚預期，因下半年零組件供應改善，本季及明年首季營運表現都會比2021上半年好很多。

展望明年，研揚總經理林建宏指出，2021年B/B 值（Book to bill ratio）預計平均可達1.7，因此對明年營運狀況很看好，整個訂單能見度已達2022年第2季，是多年來少見的狀況。

林建宏表示，訂單主要來自核酸檢測、網路安全、自助結帳、半導體設備、人工智慧等陸續接到大單，整體來看，從在手訂單推估，明年營收至少增長10%，且因零組件缺料改善，預期毛利率將優於今年。

新冠疫情儘管讓研揚遭受海運塞港、零組件缺貨漲價以及疫情影響既有客戶拉貨動能等諸多不利因素，但也因疫情關係帶來PCR檢測、自助結帳設備、網路安全等新需求，相關業務在今年都取得不錯成績。

同時，半導體晶片的大缺貨也讓相關廠商看好產業前景，進而大舉投資擴產，讓研揚取得半導體廠及半導體設備廠不少訂單。

此外，研揚近年全力衝刺人工智慧商機，應用面涵蓋得來速、自駕輔助系統及車聯網（iRSU）等領域，目前進行中的專案數達164個，潛在商機達4,160萬美金（新台幣約11.5億元）。

林建宏指出，儘管今年全球仍處於新冠疫情陰影，但客戶AI投資並沒有停止，今年專案數量還比去年還多，預估AI業務對公司營收占比將從過往僅1-2%，提升到一成比重。

研揚目前零組件主要短缺電源相關晶片，是長短料問題、非全面缺貨，公司已透過華碩集團協助取得料件，研揚預期明年供貨一定會改善，但具體紓解時間點至少要到明年第2季之後。