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文曄今年業績成長強勁 市值突破20億美元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商文曄（3036）今年業績成長強勁，法人推估，該公司今年將首度挑戰賺進一個股本。文曄29日股價上漲逾半根停板，收在71.5元，以其不含特別股的股本來計算，市值正式突破20億美元，公司規模更為壯大。該公司對明年營運表現持續看好，並坦言其現在的股價有點委屈。

文曄表示，今年整體半導體業的年成長率大約落在25％，而該公司今年業績以美元來計算，成長幅度大約超過上述水準一截，不但完全沒有受到德儀收回代理、改為直供的影響，而且以扣掉德儀的業績來算，成長幅度更是估計達四成，代表其市占率有所增加。

文曄提到，依照目前各研調機構對於明年半導體業成長率的估計，應當有機會持續成長雙位數百分比，該公司明年的表現有機會持續優於產業水準，市占率繼續提高。

法人則預期，文曄明年營收有機會持續成長雙位數百分比，即使有可能升息的因素存在，獲利成長幅度有機會大於營收。

文曄累計前11月合併營收為4,026.44億元，年增26.6％，年度業績將首度突破4,000億元。該公司累計前三季獲利為58.15億元，年增1.27倍，每股純益為7.3元，已超越過去年度最高每股純益表現，也就是2010年的5.61元。

文曄 半導體

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