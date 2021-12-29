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威剛工控 發表新款ISSS31AP 4TB大容量工業級固態硬碟

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

威剛科技（3260）今（29）日正式發佈新款工業級2.5吋固態硬碟ISSS31AP，以大容量、斷電保護和多種資料安全技術，強力推動5G網通、物聯網、工業電腦、自動化等應用的發展。

據知名分析機構IDC指出，預計到2025年全球固態硬碟單位出貨量年複合增長率將達到7.8%。隨著用戶端設備、企業存儲客戶和雲端服務供應商的需求不斷攀升，利用先進的3D快閃記憶體技術，打造耐用可靠的高性能固態硬碟，是未來面對迅速增長資料量的主流趨勢。

威剛表示，為因應存儲容量日益增長的市場需求，該公司ISSS31AP工業級2.5吋固態硬碟精選原廠優質顆粒，憑藉扎實的96層3D TLC 快閃記憶體技術，提供4TB的大容量，並具備高達3K次抹寫次數 (P/E Cycle)的高耐用度和穩定性。此外，ISSS31AP還支援SLC Cache及DRAM Buffer技術，可延長使用壽命 採用SATA III 6Gb/s傳輸介面，提供每秒達550/520MB的優異效能和低功耗運作，可廣泛用於網通、工業電腦、自動化、交通運輸、監控系統、醫療等領域，並滿足大容量的市場需求。

除了海量存儲與高耐用性的優勢，ISSS31AP還支援「斷電保護機制」(Power Loss Protection)，並添加電壓偵測電路和鉭質電容(Tantalum polymer capacitors) ，有效保護資料及儲存裝置，達到短路防護作用，避免因不正常斷電而導致資料遺失。同時，威剛透過自行開發的SSD驗證測試機制，對ISSS31AP產品進行嚴謹的功能性和效能測試，以及可靠度驗證，雙倍保證設備在供電不穩的環境下，仍能穩定運作。

固態硬碟 快閃記憶體 威剛

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