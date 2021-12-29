集邦估今年搭載Mini LED顯示器約5.1萬台 三星市占58%

根據TrendForce（集邦科技）表示，Mini LED產品挾帶高對比及高亮度等優點來勢洶洶，因此幾家液晶顯示器（Monitor）品牌廠商也在高階產品推出Mini LED背光的液晶顯示器，TrendForce估計，2021年搭載Mini LED背光液晶監視器出貨量為5.1萬台，預估明年成長幅度約27%。

TrendForce表示，Mini LED晶片的尺寸定義為介於75~500µm，2021年Mini LED 背光液晶顯示器價格約落在2,300~5,000美元之間，以31.5吋Mini LED背光機種為例，售價約為傳統同尺寸LED背光規格的4~8倍，屬於金字塔頂端的產品。由於價高且產品剛起步，因此，市場規模相對較有限，預估2021年搭載Mini LED背光液晶顯示器出貨量為5.1萬台。

展望2022年，在QD OLED 液晶顯示器及OLED 液晶顯示器將加入搶食高階液晶顯示器市占的局面下，預估2022年Mini LED液晶顯示器出貨量將僅達6.5萬台，年成長率27%。

以今年搭載Mini LED背光的液晶顯示器品牌市占率來看，三星（Samsung）位居第一名，其Mini LED液晶顯示器目標客群為電競玩家，講求高性價比，市占率達58%。戴爾（Dell）則以專業創作者為其主要客群，故產品以高規格為主要訴求，以市占率29%拿下第二名。第三名為同樣以專攻電競玩家為主的華碩（ASUS），市占率約12%。

另外，以Mini LED背光液晶顯示器尺寸市占率來看，目前市面上僅有三個尺寸產品，分別是49吋、31.5吋以及27吋的產品。其中，三星獨家推出的是49吋32:9機種，故58%市占率由49吋產品全數拿下；其次是市占率39%的31.5吋產品，戴爾及華碩皆有推出；最後則是市占率僅3%的27吋產品。