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印度清奈廠群聚事件 鴻海：立即改善宿舍設備

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）科技集團今（29）日發布聲明表示，員工的安全和福祉一直是集團營運的最高原則，我們已針對印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）Sriperumbudur地區的員工設施，在近期啟動專案調查小組，發現部分廠區外的宿舍不符合集團要求的標準。

鴻海表示，對於我們員工所遇到的狀況，該公司深表歉意，並且已立即採取相對應措施，改善我們在宿舍內所提供的設備和服務。與此同時，集團亦調整的當地經營團隊和管理系統，以確保營運的高標準能夠達成與保持。

鴻海表示，在營運重新啟動前，宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放，我們也會為員工後續重返工作崗位繼續努力。

當地知情人士表示，清奈廠員工群聚事件，據悉背後為工會主導介入，企圖影響廠區的經營管理。過去西方品牌廠商在印度，像是Nokia，都有遇到類似情況。

當地部分員工坦言，其實以目前清奈廠區的宿舍環境，要比自己的住家還要來得好，公司已經承諾會持續改善，希望能儘快復工，回廠區上班。

外電之前報導，鴻海的印度清奈廠，12月18日有大批臨時工群聚，並表示居住環境不佳和食物不安全，導致工廠停工5天；當地政府表示，在鴻海承諾改善後，清奈廠即將復工。

印度泰米爾納德邦政府25日發布聲明指出，鴻海已同意臨時工的所有要求，工廠很快就會復工。鴻海承諾改善工作和居住環境，如擴大住宿區、更換衛浴設備、提供飲用水；鴻海還同意擴大清奈廠，並雇用更多員工。

鴻海 印度 宿舍

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