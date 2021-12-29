群聯看好明年Q2 NAND Flash回溫 仍積極搶原廠庫存

將邁入2022年，市場研究機構雖然仍對明年第一季記憶體市況看淡，但控制IC大廠群聯（8299）仍看好後市的市場需求在車用、電競、工控需求帶動下，預期第二季NAND Flash市況可望回溫，因此，該公司近期持續積極向記憶體原廠搶貨，提升庫存水位，群聯對明年全年營運持續看好。

在明年營運正向之下，近期投信法人持續買超群聯，累計至昨（28）日為止，本（12）月投信法人累計買超該股達到4643張，是近一年以來，投信單月最大買超張數，在法人買盤推升下，近日群聯股價也重新挑戰500元關卡，今日盤中最高價來到504元。

群聯表示，NAND Flash市場今年上半年的需求確實相對較下半年暢旺，但下半年以來，記憶體原廠在NAND Flash供給方面，供給量的增加情況並沒有預期中多，群聯解讀，原廠對NAND Flash明年展望仍然維持樂觀。

群聯也表示，該公司在2022年接單情況正面，目前在明年的接單上，包括電競、車用及工控等終端應用皆有，也促使群聯向NAND Flash原廠積極爭取貨源，因此，群聯認為，NAND Flash市況目前雖處於降溫情況，但整體市場需求最快在明年第二季就有望重新升溫，再加上年NAND Flash控制IC上游的晶圓代工仍然產能吃緊，且NAND Flash供給也沒有大幅增加之下，群聯評估，明年記憶體模組價格也將維持強勢表現。