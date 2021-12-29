快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

群聯看好明年Q2 NAND Flash回溫 仍積極搶原廠庫存

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

將邁入2022年，市場研究機構雖然仍對明年第一季記憶體市況看淡，但控制IC大廠群聯（8299）仍看好後市的市場需求在車用、電競、工控需求帶動下，預期第二季NAND Flash市況可望回溫，因此，該公司近期持續積極向記憶體原廠搶貨，提升庫存水位，群聯對明年全年營運持續看好。

在明年營運正向之下，近期投信法人持續買超群聯，累計至昨（28）日為止，本（12）月投信法人累計買超該股達到4643張，是近一年以來，投信單月最大買超張數，在法人買盤推升下，近日群聯股價也重新挑戰500元關卡，今日盤中最高價來到504元。

群聯表示，NAND Flash市場今年上半年的需求確實相對較下半年暢旺，但下半年以來，記憶體原廠在NAND Flash供給方面，供給量的增加情況並沒有預期中多，群聯解讀，原廠對NAND Flash明年展望仍然維持樂觀。

群聯也表示，該公司在2022年接單情況正面，目前在明年的接單上，包括電競、車用及工控等終端應用皆有，也促使群聯向NAND Flash原廠積極爭取貨源，因此，群聯認為，NAND Flash市況目前雖處於降溫情況，但整體市場需求最快在明年第二季就有望重新升溫，再加上年NAND Flash控制IC上游的晶圓代工仍然產能吃緊，且NAND Flash供給也沒有大幅增加之下，群聯評估，明年記憶體模組價格也將維持強勢表現。

群聯 NAND Flash Flash

延伸閱讀

2021兩岸電競文化節競賽 遠東科大擊敗萬能科大獲季軍

全新、群聯 四檔搶鏡

影／美光聯電握手和解 王美花：感謝群聯居中折衝

西安封城 集邦：明年首季NAND Flash跌價可能收斂

相關新聞

台積電3天痛失26億的教訓！從機台中毒慘劇 變成全球半導體設備資安標準

台積電（2330）於2018年8月驚傳部分產線機台及電腦系統中毒，打亂晶圓生產作業，震撼全球半導體業，並於該年第三季認列25.96億元台幣的相關損失。

精測新品告捷 最新混針技術探針卡切入美系記憶體大廠

晶圓檢測解決方案大廠精測（6510）總經理黃水可宣布，該公司推出最新混針技術的探針卡，已獲得美系記憶體大廠採用，用於高速...

群聯看好明年Q2 NAND Flash回溫 仍積極搶原廠庫存

將邁入2022年，市場研究機構雖然仍對明年第一季記憶體市況看淡，但控制IC大廠群聯（8299）仍看好後市的市場需求在車用...

廣達老董林百里看好元宇宙 他想像的未來世界長什麼樣？

過完耶誕節的週一上午，下著雨的廣達林口總部，儘管10度的低溫，廣達董事長林百里精氣飽滿的親身前往參加辦在自家的記者會活動，談到元宇宙，林百里整個顯得活力十足，在自家「小金雞」雲達科技5G Open Lab 開幕典禮暨科技展演發表會上，儘管活動舉辦的時間不算短，但面對夥伴如英特爾、微軟上台致詞，林百里顯的相當感興趣，就像是孩子看到新玩具一樣眼神閃閃發光。

設數位發展部 NCC管網路傳播

行政院組織改造持續推進，立法院昨三讀通過「數位發展部組織法」及行政院組織法修正案，確定成立數位發展部，專責整合電信、資訊...

「矽盾」能嚇阻陸攻擊 路透報導：台靠半導體練就防禦絕招

路透27日發布題為「台灣晶片產業已成為美中交鋒前線」的特別報導，指出在美中兩大超強對決之際，台灣靠半導體產業練就出一記防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。