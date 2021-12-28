快訊

一排老字號！教部首公開兼任教師鐘點費 65校逾28年沒調薪

2021國際半導體展 中科管理局帶領四家廠商展現研發能量

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
2021國際半導體展登場，中科管理局帶領四家廠商呈現尖端研發能量。中科管理局提供
2021國際半導體展登場，中科管理局帶領四家廠商呈現尖端研發能量。中科管理局提供

國內最具影響力的年度半導體展會「SEMICON Taiwan 2021」於今(28)日登場，中科管理局此次攜手矽品精密、合盈光電、優肯科技及明坤科技等四家園區廠商，共同參與半導體產業年度盛會，啟航下世代關鍵技術。

台灣半導體產業聚落牽動全球科技業發展，2020年席捲全球的新冠疫情及美中貿易戰，造成產業供應鏈重整，也帶動國內半導體上游相關的化學材料、矽晶圓、晶圓代工、封測及IC設計產能滿載，預估將持續暢旺到2023年。

中科2020年半導體產值占園區營業額80%，為協助廠商布局未來，放眼國際，此次攜手4家園區廠商共同參與半導體產業的年度盛會，呈現科學園區在半導體領域最先端的研發成果。

其中，封裝測試大廠矽品精密以「活力矽品、陽光企業」為目標，該公司「倒裝芯片BA封裝」可應用於需要更高水平電氣性能的各種現代應用。

合盈光電的「TDM晶圓檢測設備」可對物件進行高速且高精度奈米尺度的三維檢測，特別適用於Probe pad、Probe tip三維尺度檢測。

優肯科技的「比容量測儀」為提升IC封裝良率的絕佳選擇，並榮獲台灣、美國發明專利。

明坤科技則展示「聚醘亞胺薄膜膠帶」應用於高溫製程，具備高耐熱性與尺寸穩定性，其「研磨膠帶」應用研磨晶圓背面，可保護電路表面的膠帶，「切割膠帶」應用於切割製程，可固定晶粒以防止飛晶發生。

中科管理局表示，SEMICON Taiwan是全球半導體業者掌握最新技術發展、拓展商機的重要交流平台，此次帶領園區廠商首度共同展出，期能藉此展現園區半導體產業蓬勃發展的強大動能，及持續帶領廠商共享半導體產業發展榮景。

半導體 矽晶圓

延伸閱讀

不畏疫情桃園新屋2023年酒店將完工 串聯在地觀光

遠傳參加國際半導體展 秀5G企業專網應用實力

財神駕到！ 2022七股鹽山巨型公仔金喜亮相

七股鹽山打造巨型財神公仔 「財神YAYA」祈財源廣進

相關新聞

台積、日月光、鴻海、台灣應材、微軟宣示成立資安聯盟

國際半導體產業協會（SEMI）今(28)日在台北國際半導體展（SEMICON Taiwan 2021） 正式發布SEMI...

SEMI：多家業者訂單簽到明年底 半導體業仍健康成長

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸28日出席2021國際半導體展，針對目前產業中出現部分雜音，他...

東京威力科創徵半導體人才 推薦女性工程師錄取給付6.6萬獎金

東京威力科創（TEL）台灣區總裁張天豪今日在台北國際半導體展開展接受媒體採訪時表示，為擴大台灣地區的半導體人才培育，東京...

賀利氏在台開設創新實驗室 就近服務助台灣半導體產業

賀利氏今（28）日宣布將在新竹縣竹北市台元科技園區設立創新實驗室，為其全球第五座致力於開發電子產品的創新中心。

先進製程助攻 中砂明年挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭

半導體再生晶圓暨材料廠中砂（1560）今年業績續創新高在望，法人估計，該公司今年整體業績應可達到成長15％至20％的目標...

影／半導體供應鏈資安聯盟啟動 設四大目標

半導體供應鏈資安聯盟下午在SEMICON TAIWAN 2021正式啟動，SEMI台灣區總裁曹世綸、工業局電子資訊組組長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。