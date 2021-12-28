KPMG台灣所換血 新任主席陳俊光元月就任

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（28）日表示，隨著新的年度到來，事務所也即將由新團隊接任，由新任主席陳俊光率領新任決策委員會，於明年1月1日正式就任，並將優化員工福利，吸引跨領域人才加入。

陳俊光表示，這幾年全球環境變化劇烈，面對現今經濟環境、科技技術及監理法規的瞬息萬變，企業經營的挑戰日益嚴峻，他未來上任後，將聚焦「Trust」&「Growth」兩大面向，追求具品質的成長，成為同仁、客戶、資本市場、主管機關和公眾最信賴的專業服務組織。

陳俊光指出，安侯建業未來在審計、非審計業務上，都要追求卓越提升，其中對於審計品質的部分，KPMG已推動全球一致的數位審計平台；非審計業務方面，包括稅務團隊及顧問團隊，也要調整策略方向及資源配置，持續達到雙位數成長。

陳俊光強調，疫情加速全球數位腳步，現在已經不是「數位化時代」，而是「智慧化時代」，企業數位轉型課題刻不容緩，安侯建業不僅對內採用AI、RPA工具提升效率，對外也在各項業務中導入數位服務，包括成立數位創新服務團隊，協助客戶在數位審計、數位稅務、數位法遵、提升數位化等議題上，創造更高價值。

對於未來攬才策略，陳俊光表示，因應科技轉變，資訊數位化的運用大增，在審計業務人員聘用，不只要從傳統商學院或會計系等財會背景尋找，現在還要跨及資工、資訊領域找人才，相關聘用已佔總招募人數的三成，未來會重新檢視同仁的福利政策、工作資源配置，杜絕不合理的削價競爭，以改善執業環境，吸引更多優秀多元人才的投入。

安侯建業未來新任決策委員會成員，將包括周寶蓮、施威銘、張淑瑩、張維夫、郭冠纓、陳宜君、陳雅琳、游雅絜等九位執行董事；執行委員會的部分，則有新任執行長吳麟、副執行長張芷及施威銘，以及新任執行委員周寶蓮、陳彩凰、謝昀澤、張字信、王勇勝、陳盈如、池世欽、郭冠纓、黃柏淑、林琇宜及連淑凌等14位經營團隊。