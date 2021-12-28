遠傳5G企業專網展實力 打造國際供應鏈關鍵地位

「SEMICON Taiwan 2021國際半導體展」28日登場，遠傳電信（4904）於高科技智慧製造未來展區展示「5G企業專網工業去線化」與「工業網路資安解決方案」；並於會場專家開講活動分享遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）如何驅動智慧製造應用發展，以及5G技術未來趨勢。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示：「台灣半導體產業具國際競爭優勢，為了持續保有領先，產線效能與產能的提升更顯得重要，而5G企業專網的導入可以達到工廠去線化，賦予彈性、高效益的生產可能。遠傳擁有世界第一的5G網路技術以及專業資安團隊，將與台灣半導體業者並肩推動製造轉型升級，建構具高資安的供應鏈及OT環境；在5G應用領航的世代下，更可幫助業者接軌國際5G商機，打造國際供應鏈關鍵地位。」

遠傳於會場展出5G企業專網應用（Private Network as a Service），以國際級電信網路強化資安，使資料可控可管，室內外同一張網無縫銜接，搭配5G Gateway實現工廠去線化，降低網路佈線成本及複雜度；相較實體線，可因應產線變化需求，彈性調整配置或進行移動，無須受限網路線拉線、收容等問題，可大幅助益影像辨識、產線機台聯網、自主無人搬運車等應用場景，例如AMR移動路徑將不再受限於tag或磁軌，可橫跨各樓層，甚至跨出室內將物品送上物流車。

遠傳自行開發的「5G專網客戶端網管平台」，能即時監控企業專網專用設備，提供連線數、流量及瞬間頻寬數據等網路設備即時資訊；同時瞭解案場SIM卡（門卡號）流量和連線狀態資訊，更能在網路設備異常時即時告警，使業者第一時間掌握網路狀態。

針對工業網路資安等議題，遠傳旗下子公司數聯資安提出確保工控物聯網安全的IEC62443標準輔導，透過管理機制預先識別風險，提升供應商形象及反應機制；OT資安健診提供視覺化界面的檢測服務，可了解目前網路區隔是否合理，提早發現、預防已知的惡意行為；而SOC監控服務可提供用戶全天候7×24小時監控服務，協助完備整體監控中心之維運機制。

遠傳具備堅強5G生態圈的資通訊整合技術實力，能提供高穩定及高效能的企業專網全方位服務，2020年助聯發科（2454）打造5G毫米波應用場域，加速5G晶片量產效率；更與台達電子（2308）攜手打造全國首座5G智慧工廠，以5G專網做為生產線核心，導入多項先進應用，創下單位面積產值提升75%、人均產值提升69%高效益表現，助高科技業者加速數位轉型進程。

「SEMICON Taiwan 2021國際半導體展」自12月28日至12月30日於台北南港展覽館1館舉行，遠傳展區位於一樓高科技智慧製造未來展區K3260攤位、數聯資安展區位於J3255攤位，提供企業客戶與入場民眾體驗5G企業專網創新、彈性、高效、完善資安防護等應用。