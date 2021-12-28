聽新聞
test
0:00 / 0:00
先進製程助攻 中砂明年挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭
半導體再生晶圓暨材料廠中砂（1560）今年業績續創新高在望，法人估計，該公司今年整體業績應可達到成長15％至20％的目標，且明年續揚。值得注意的是，在先進製程應用推動下，中砂明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭。
中砂業績已連三季創新高，累計前11月合併營收為55.01億元，年增17.4％，已超越去年全年業績，營運註定將續創歷史新高。其前三季獲利為4.47億元，年增14.1％，每股純益為3.16元。
中砂有三大業務，包括傳統砂輪，以及半導體相關的鑽石碟與再生晶圓。其砂輪事業部在應用面，該公司供應台系ABF載板客戶的應用逐漸放量，據了解已超車工具機大廠，成為該項業務的最大客戶。
另外，在半導體業務方面，中砂鑽石碟業務持續受惠於國內晶圓代工龍頭廠推進先進製程，不但已導入到3奈米製程，原本供應5／7奈米製程的市占率也增加。
據了解，中砂已著手規畫擴產鑽石碟，預期明年產能將增加15％至20％。其大客戶3奈米製程所需鑽石碟從本季開始出貨後，估計將於明年第2季末放量。另外，其在美系記憶體客戶方面也有斬獲，市占率持續增加。
至於再生晶圓業務，中砂產能已滿載，今年不但沒有對客戶折價，從第3季開始還陸續對客戶漲價以反映成本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言