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先進製程助攻 中砂明年挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
在先進製程應用推動下，中砂明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭。圖／美聯社
在先進製程應用推動下，中砂明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭。圖／美聯社

半導體再生晶圓暨材料廠中砂（1560）今年業績續創新高在望，法人估計，該公司今年整體業績應可達到成長15％至20％的目標，且明年續揚。值得注意的是，在先進製程應用推動下，中砂明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭。

中砂業績已連三季創新高，累計前11月合併營收為55.01億元，年增17.4％，已超越去年全年業績，營運註定將續創歷史新高。其前三季獲利為4.47億元，年增14.1％，每股純益為3.16元。

中砂有三大業務，包括傳統砂輪，以及半導體相關的鑽石碟與再生晶圓。其砂輪事業部在應用面，該公司供應台系ABF載板客戶的應用逐漸放量，據了解已超車工具機大廠，成為該項業務的最大客戶。

另外，在半導體業務方面，中砂鑽石碟業務持續受惠於國內晶圓代工龍頭廠推進先進製程，不但已導入到3奈米製程，原本供應5／7奈米製程的市占率也增加。

據了解，中砂已著手規畫擴產鑽石碟，預期明年產能將增加15％至20％。其大客戶3奈米製程所需鑽石碟從本季開始出貨後，估計將於明年第2季末放量。另外，其在美系記憶體客戶方面也有斬獲，市占率持續增加。

至於再生晶圓業務，中砂產能已滿載，今年不但沒有對客戶折價，從第3季開始還陸續對客戶漲價以反映成本。

晶圓代工 半導體

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