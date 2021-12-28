中環攻元宇宙 擬攜手迪士尼明年結合電影推NFT

中環（2323）積極發展新事業，投入區塊鏈、NFT（非同質化代幣）等前瞻技術，藉此發展雲端儲存商業模式及電影文創事業，中環董事長翁明顯今（28）日指出，轉投資威秀影城已與迪士尼洽談，規劃明年推出結合電影周邊的NFT數位商品，待未來技術成熟，也不排除將旗下電競品牌、紅酒、美術收藏等發展NFT，打造中環集團的「元宇宙」。

中環目前持有威秀持股達3成，為集團旗下文創事業重要領頭羊，隨著NFT成為文創產業今年最熱應用，威秀目前已跟美國迪士尼洽談，規劃明年推出的電影，將新片結合NFT周邊商品，採取綁預售票形式推出。

事實上，該模式目前已有實例，12月全球上映的《蜘蛛人：無家日》，全球最大連鎖電影院 AMC 就與 Sony 影業合作，向預訂《蜘蛛人：無家日》首映門票的會員贈送 86,000 個 WAX 鏈的 NFT，其中NFT價值就從500美元漲到2.5萬美元。

同樣在近期上映的科幻大作《駭客任務：復活》，也以系列電影裡著名的「紅藍藥丸」製作 100,000 個 NFT，於 11 月 30 日以每個 50 美元的價格出售。

威秀表示，NFT數位周邊商品結合電影預售票形式只是初步規劃，未來看市場接受度，再做進一步規畫。另，威秀也可以與台灣數位藝術家合作，推出針對電影或大IP的數位作品。

翁明顯指出，中環集團除了威秀可以發展NFT外，旗下還有美術館、紅酒等文創事業，這些都可以跟元宇宙結合，而中環先前併購的Verbatim，已成立電競品牌「Surefire」，並成功打入歐洲電競市場，也可以發展NFT產品。

中環整合Verbatim雙方研發能量，結合區塊鏈技術，預計將於明年推出具有前瞻概念的雲端儲存商業模式，初期鎖定北美市場，客戶將以中小企業為主，目標要打造「高效率、低成本」的資料中心解決方案。

展望明年營運，翁明顯表示，受惠於雲端儲存、電競及智慧家庭等 新產品的推出，以及強攻Value-add產品市場，加上集團觸控事業在車用及航太領域的成長，明年營收可望突破今年的表現。

中環集團積極轉型，集團營收趨於多元化，目前非光碟營收比重從2成提升至5成。集團除規畫投入NFT外，目前已有團隊切入生技領域，同時中環也積極尋找併購標的，鎖定電池、電動車及雲端等事業。