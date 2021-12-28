中環切入NFT 明年營運續揚、拚再發股利

中環（2323）董事長翁明顯今（28）日表示，計畫2022年集團的威秀將切入數位NFT，攜手迪士尼明年在台推出NFT商品預售票，「進一步把市場做大，更有趣讓大眾接受」。

加密藝術熱潮，近期王家衛《花樣年華》NFT以428萬港幣成交，因此市場對此相關議題更是備受關注。威秀舉例表示，在拍電影時候就會加入特別素材，「拍起來做NFT」屆時一個電影會有個三個結局，消費者在購票的時候，就會拿到不同結局的NFT，翁明顯表示，這會是影視作品跟娛樂產業的合作。

該公司11月合併營收8.2億元，月增5.47%，創今年以來新高的數字。去年及今年已分別發放0.2及0.7元現金股利，明年可望再度發放股利以回饋股東。

中環表示，公司具有領先的光碟製程技術及一千多項光學儲存專利，光碟片全球市占率達到6成。2019年底併購行銷全球五大洲的Verbatim品牌後，跨入品牌行銷及電子消費性產品的領域，集團營收趨於多元化，非光碟營收比重從2成提升至5成。

Verbatim在產品開發上，成立電競品牌「Surefire」，已成功打入歐洲電競市場，未來將陸續推出具設計感的電競規格產品；更與德國著名軟體公司合作開發的Smart Home Security （SHS）產品，以符合歐盟GDPR規範為目標，除了帶來智慧家庭的便利，更避免家庭隱私畫面及訊息外流。

此外，集團子公司的富晶通（3623），深耕車載工控應用市場，除原有知名品牌客戶，現在更以核心電容觸控技術研發新產品，搶攻歐洲醫療及人機介面應用市場，公司營收將逐步成長。

展望明年營運，翁明顯表示，受惠於雲端儲存、電競及智慧家庭等新產品的推出，以及強攻Value-add產品市場，加上集團觸控事業在車用及航太領域的成長，期待明年營收可望突破今年的表現。