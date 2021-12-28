半導體產業領頭發展 南科成立26年營業額預告一舉破兆

南科管理局今天公告今年1到10月營業額8628.51億元，較去年同期大幅成長達29.89%；因積體電路產業帶動、光電產業助攻在疫情中持續加溫，南科今年度營業額預期將在成立26年後「首度迎來破兆亮眼表現」。

科管局表示，受惠半導體先進製程持續發展，帶動記憶體、半導體周邊產業廠商群聚投資的蝴蝶效應，「即將迎來南科高營收成長的黃金期」。

南科積體電路產業受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，1到10月營業額5819.76億元，占南科營收比重67.45%，營收較去年同期成長達38.75%；因先進製程及特殊製程需求強勁，包含5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器等5奈米量產規模持續放大，南科半導體產業產值高速成長，以南科5奈米製程廠群不斷投入量產，後續南科積體電路產業的爆發成長可以期待。

光電產業前10月營業額2088.99億元占南科24.21%，受惠電視、IT面板需求熱絡，以及廠商持續開發車用、醫用面板等高值化的新應用，提升了產業營收及營利表現，營業額較去年同期成長26.77%。

科管局表示，原受疫情影響造成需求衰退的工具機市場，在疫情逐步控制後，目前全球市場都已逐步回溫，加上受惠半導體產業供不應求帶來的大幅擴產，營收全面翻紅，1到10月營業額384.98億元，營收較去年同期成長24.32%。另通訊產業也在5G科技世代發展以及手機、物聯網及低軌衛星相關需求帶動下，營業額128.65億元，較去年同期成長26.74%。