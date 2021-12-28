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遠傳參加國際半導體展 秀5G企業專網應用實力

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
遠傳電信（4904）於高科技智慧製造未來展區展示「5G企業專網工業去線化」與「工業網路資安解決方案」。歐新社
遠傳電信（4904）於高科技智慧製造未來展區展示「5G企業專網工業去線化」與「工業網路資安解決方案」。歐新社

「SEMICON Taiwan 2021國際半導體展」今（28）日登場，遠傳電信（4904）於高科技智慧製造未來展區展示「5G企業專網工業去線化」與「工業網路資安解決方案」；並於會場專家開講活動分享遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）如何驅動智慧製造應用發展，以及5G技術未來趨勢。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示：「台灣半導體產業具國際競爭優勢，為了持續保有領先，產線效能與產能的提升更顯得重要，而5G企業專網的導入可以達到工廠去線化，賦予彈性、高效益的生產可能。遠傳擁有世界第一的5G網路技術以及專業資安團隊，將與台灣半導體業者並肩推動製造轉型升級，建構具高資安的供應鏈及OT環境；在5G應用領航的世代下，更可幫助業者接軌國際5G商機，打造國際供應鏈關鍵地位。」

遠傳於會場展出5G企業專網應用（Private Network as a Service），以國際級電信網路強化資安，使資料可控可管，室內外同一張網無縫銜接，搭配5G Gateway實現工廠去線化，降低網路佈線成本及複雜度；相較實體線，可因應產線變化需求，彈性調整配置或進行移動，無須受限網路線拉線、收容等問題，可大幅助益影像辨識、產線機台聯網、自主無人搬運車等應用場景，例如AMR移動路徑將不再受限於tag或磁軌，可橫跨各樓層，甚至跨出室內將物品送上物流車。

遠傳自行開發的「5G專網客戶端網管平台」，能即時監控企業專網專用設備，提供連線數、流量及瞬間頻寬數據等網路設備即時資訊；同時瞭解案場SIM卡（門卡號）流量和連線狀態資訊，更能在網路設備異常時即時告警，使業者第一時間掌握網路狀態。

5G 遠傳電信 資安

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