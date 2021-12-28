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台灣大5G智駕車一日體驗 展現次世代智慧交通願景

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
台灣大哥大（3045）與台塑汽車貨運共同打造國內首創使用5G網路的自動駕駛智能車。情境示意圖。圖／Ingimage
台灣大哥大（3045）與台塑汽車貨運共同打造國內首創使用5G網路的自動駕駛智能車。情境示意圖。圖／Ingimage

台灣大哥大（3045）與台塑汽車貨運共同打造國內首創使用5G網路的自動駕駛智能車，在長庚養生文化村上路年餘，獲得養生村內的長輩一致好評，今（28）日配合國家通訊傳播委員會（NCC）5G垂直場域體驗週活動，首度邀請民眾體驗全台唯一能克服上下坡度的智駕車。台灣大5G智駕車充分展現穩定前行、轉彎的優質駕駛模式，讓民眾與養生村住民親身感受5G推波下，次世代智慧交通應用服務的願景。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大哥大在去年成立台灣最大規模的5G工商業用自駕車生態系，打造這台承載台灣自製創新DNA的智駕車，實際上路服役已經累積載客超過1500趟次，幫助許多長輩克服顛簸路面，享受安全平穩的移動新體驗。感謝NCC「5G垂直場域補助計畫」的支持，未來我們將延伸應用在港口、工業區、倉儲物流、遊樂園等半封閉型場域，降低人為操作的風險、有效提升運輸效率及人員安全，助攻台灣產業在更多領域「能所不能」。

5G智駕車於長庚養生村載客之前，即已實際路測一年多，去年11月正式啟動住民接駁服務，不論晴雨、按表運行，乘客無需登記即可上車。養生村住民林太太為5G智駕車「鐵粉」，從去年就常常搭乘自駕車到另一棟去串門子，她笑稱感覺比自己的兒子還時髦，智駕車時速可達40公里，在村內A棟到C棟間則以每小時20公里速度平穩運行，期間坡度甚至達12度，智駕車亦順暢行走。智駕車團隊亦於養生村召開幾次意見調查，獲住民高度滿意，未來還將發展透過手機預約叫車等服務，為長輩展開全方位的智慧生活體驗。

5G 養生 台灣大哥大

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