東研信超提出轉板申請 目標1月4日轉入興櫃一般板
國內首家獲准登錄興櫃戰略新板的電子檢測廠商東研信超（6840）已於昨（27）日向櫃買中心提出轉板申請，目標1月4日正式轉入興櫃一般板。
在戰略新板對投資人有資格限制下，東研信超表示，依然創下戰略新板公司最佳交易紀錄，1月4日正式轉入興櫃一般板後，因投資人不再有資格限制，所有人都能參與投資，預期交易情況可望再升溫。
東研信超表示，成立逾30年，為台灣第一家民營電子產品檢測業者，為集檢測、認證與技術服務為一體的綜合性第三方機構。東研信超同時是兩岸唯一囊括全球前三大NB品牌（聯想、惠普、戴爾）認可的驗證實驗室夥伴，並獲多家一線消費性電子產品大廠指定，且在NB、平板電腦、工業電腦與電競等相關領域，均擁有高市占率。
受惠5G、WiFi6/6E相關技術檢測需求大幅成長，東研信超上半年合併營收新台幣3.88億元，較去年同期成長28.47％，稅後淨利0.62億元，較去年同期成長2.5倍，上半年每股稅後純益（EPS）達2.71元。
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