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新創教授×音樂精靈 大師543專訪北流董事長黃韻玲

經濟日報 / 記者吳馥馨／台北即時報導
大師543 「數位轉型學院」院長詹文男專訪北流董事長黃韻玲 圖片來源：數位轉型學院提供
大師543 「數位轉型學院」院長詹文男專訪北流董事長黃韻玲 圖片來源：數位轉型學院提供

身兼創作型歌手、製作人、演員、歌唱比賽評審…，去年開始擔任公共事業董事長就遇到疫情，黃韻玲接受「數位轉型學院」院長詹文男教授訪問時坦承，要接台北流行音樂中心(下稱「北流」)董事長考慮了兩個月，身邊的朋友都不贊成，但她想挑戰自己，接下後有許多計畫還沒落實就面臨疫情的巨大考驗。

在上周的對談中兩位大師提到，流行音樂最大的衝擊是載體的改變，創作人的利益被大量瓜分出去。作為一個專業的流行音樂人，必須要跟上時代的腳步，才能帶動潮流。科技的部分是現代流行音樂的重要因素。不管是製作上元素的增加，或是宣傳上自媒體的經營，創意和速度都是必學的科目。

《異數》這本書提到，專業的人都要經過一萬次的練習，才能成為專業，就像披頭四成名前已經有上萬次的演出經驗。黃韻玲上次分享她帶著自己寫的歌去鳳飛飛家按電鈴，數度被鳳媽媽趕出來，依然棄而不捨帶著自己的常常去按門鈴。這集分享她如何國一在報紙上看到金韻獎歌唱比賽，覺得有些機會，跑去報名因為資格不符，而被退選。她為了爭取機會，每天去唱片公司樓下等機會的故事。詹文男院長以「成功的人找方法，失敗的人找藉口」來給這段下了標註。

黃韻玲表示，她那時候最希望鳳飛飛和陳秋霞唱她的歌，所以想盡辦法去找機會跟她們接觸，完成自己的心願。沒有魔法，只有想盡辦法，這也是成功最大的因素。

他們提到科技在未來的應用，除了創造更多的收益，AI還能幫忙作曲，透過數據的紀錄和分析，呈現更多元化的演出。生產力大增之後，如何使自己的創作技能在同中求異，更需要科技的幫助。

黃韻玲表示，接任北流董事長，推動數位科技是很重要的任務，開館時籌備的演唱會、展覽都停頓，當時也有想過用5G來做線上演唱會。北流作為一個平台，是演出和觀眾間的橋樑，因為疫情的衝擊，雖然很多事情都做不出來，但也讓北流有了新的想法和做法，除了是演出平台，也是數位平台。她說，最想做的是連線各個場館，做一個線上直播的演唱會。除了演出，還想要做培育人才的功課。但這些都是需要資金的支援，才能完成夢想。

莫忘初衷，黃韻玲董事長說既然接了這個工作，就要好好的去做。而且這是個新的挑戰，也許是老天爺的安排，讓她去接觸、接受新的考驗。就像當時朋友在綠光劇場工作的朋友找她，她一心以為要去做舞台劇的配樂，到了現場導演吳念真要她念劇本，她才知道要用台語演老人和小孩兩個互串的角色，只好硬著頭皮念完。回家用了一個晚上跟祖母、媽媽請教台語的說法和念法，隔天順利把台詞講好，到上台演出，這對自己來說也是一種挑戰。

「對事情充滿熱情，不要怕困難，繼續才會有機會。」兩位大師用實例來解說數位科技和流行音樂的相互關係。精彩的內容即將在12月30日(星期四)在數位轉型學院播出。請搜尋FB和Youtube『數位轉型學院』。

疫情 演唱會 鳳飛飛

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