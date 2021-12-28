全球太陽能成長、內需強勁 法人看好元晶明年營運

全球太陽能快速成長，台灣明(2022)年內需也相當看好，市場法人認為，國內太陽能廠中，元晶（6443）不僅將受惠明年需求強勁，再加上該公司明年大幅擴產，更將是推動營運成長的重要動能。

以需求面來看，今年全球預計安裝太陽能多達155GW，市場預估，明年預估全球安裝量將大幅成長至200GW；此外，台灣來看，累積今年前10個月的安裝量約在1.3GW，預計今年全年安裝量可達到1.8GW，雖然今年因上半年原物料衝擊電廠建置進度，全年也低於原先預期，但政府規劃明年安裝可望至少達到2.5GW以上，業界甚至預估，有機會挑戰3GW，明年台灣的內需相當樂觀。

市場法人認為，除了需求面樂觀之外，元晶在看好需求之下，積極擴充產能也將是明年的營運成長動能。元晶為台灣太陽能電池與模組製造商，廠房位於新竹與屏東，元晶的產能到今年底為止，太陽能電池產能約1.01GW、模組產能約1.05GW，該公司今年也已積極規劃產能擴充，明年新產能也將陸續開，預計明年太陽能電池產能1.4GW，模組產能1.5GW，可望推升全年營運成長。

市場法人指出，目前市場對於太陽能需求仍強勁，模組及電池價格也都反應原物料價格，因此，市場預估，元晶明年第1季可望維持毛利率約在15%~20%，預期明年第1季出貨可望維持高檔。明年由於疫情趨緩，且政府發展綠能政策積極，對於價格仍有補助，因此市場對元晶全年獲利樂觀看待。