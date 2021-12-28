華碩北榮聯手 開啟智慧醫療新契機

為促進台灣智慧醫療發展，結合醫療與產業的跨領域優勢，華碩（2357）今（28）日表示，與臺北榮總近日簽訂智慧醫療合作意向書。華碩為全球知名資通訊科技品牌，北榮擁有國際級先進醫療照護專業與臨床實務，將結合雙方優勢共同發展尖端AI醫療服務，建置以患者為中心的智慧醫院。

華碩董事長施崇棠指出，華碩積極發展智慧醫療應用，期待與北榮的產研策略合作，能深化台灣在醫療與雲端軟體兩大領域的國際能見度。雙方共創智慧醫療服務平台，開拓具實作成績的智慧醫療新里程碑，引領醫療數位轉型。

北榮院長許惠恒指出，整合醫療人工智慧與電子病歷系統，不但能提升醫療品質及醫院營運效能，也將推展精準醫療與精準健康，打造台灣下一個世界級領導產業。

北榮是全台首屈一指的醫學中心，創立六十多年來不斷精進醫療人工智慧的研發。近年特別成立智慧醫療委員會及醫療人工智慧發展中心，推動人工智慧門診、人工智慧日照中心等創新業務，並積極切入未來醫院智慧化發展、老化疾病等醫療專科之精準醫學轉譯研究與臨床落地應用產學合作成果。

前瞻性的「智慧病歷平台」以華碩AI 研發中心開發的雲端軟體服務 (SaaS) 為核心，運用最新ASR語音辨識、NLU自然語言理解、深度學習及大數據分析等AI技術，將門診、急診、住院等醫病互動過程中，所擷取的重要症狀關鍵字與病史資訊，自動轉為結構化病歷進行即時的初步分析，以支援臨床決策。維持病歷精確完整的同時，大幅提升醫療協作效率與照護品質，為推動智慧醫療轉型的關鍵。