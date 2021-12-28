林百里：5G與AI的應用鋪天蓋地而來 大家將共創商機

廣達（2382）董事長林百里今（28）日表示，5G與人工智慧（AI）的應用將鋪天蓋地而來，廣達將提供相關設備與工具，讓大家可以一起實現，共創新應用與新商機。

廣達旗下雲達今天舉行5G與AI應用趨勢論壇，林百里在致詞時做出以上表示。

林百里說，每一波科技大耀進，都會帶來人類應用最大改變，1990年是個人運算，並興起數位化革命，2000年則是雲端運算，讓計算能力大增，並反映初智慧化革命，2020年出現了超運算與超連結，讓很多事情可以虛擬化，包括遠距會議、遠距教學、遠距醫療都興起了。

他說，最近則是元宇宙的新話題，元宇宙其實醞釀很久了，高速運算需要很多設備，每次技術演變之前，廣達都要領先研發與布局，才能得到領先優勢，廣達在第一波、第二波科技大躍進，都取得很好成績，第三波則是元宇宙，廣達發展了相關的關鍵硬件，並且都準備好了。

林百里說，廣達研發的這些硬件要與5G連結，才能高速運轉，就像好多電廠，家裡有好多電器，這要靠電網輸才能輸送，所以5Ｇ是重大需要。廣達很少做通訊產品，幾年前決定要做5G專網，因為專網有非常高的需要，5G有高寬頻、低延遲特性，加上利用很多邊緣運算新技術，使得以後虛擬化，可以發生在每個人，每個地方，每個時間，都有5G加上AI。