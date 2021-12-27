進香、祭祖通通數位化 科技力突破地域限制

新冠肺炎疫情在全球蔓延近兩年，受疫情影響，跨國探親、旅行被迫中止，讓人與人的距離變的更遙遠，而科技帶來的數位轉型，讓傳統重要民俗活動進香、祭祖，統統都可以透過數位化的方式進行，用科技力突破地域限制。

往年媽祖進香團總是會吸引數萬民眾參與，近年隨著智慧手機普及率提升，進宮廟拜拜，可以用悠遊卡或電子支付添香油錢，受到疫情影響，減少群聚，宮廟活動轉為線上直播，也可以透過App，一路跟進媽祖進香。

以白沙屯媽祖的進香活動為例，下載白沙屯GPS的App，在媽祖進香期間，可透過App隨時掌握白沙屯媽祖的位置，2021年就吸引十多萬用戶安裝。

此外，疫情影響下，不少旅外國人無法返台祭祖，或因疫情影響降低群聚，大型追思會也必須改變方式，數位化成為新解方。

近期遠傳（4904）以技術力協助龍巖（5530），追思親人無距離，由遠傳協助龍巖導入電子訃聞、陵園購物商城結合線上祭拜、線上簽約繳件系統等智慧與綠色環保服務，運用數位科技使得各項生命服務，突破時間與空間的限制，驅動更多人性化的創新應用。

以遠傳與龍巖共同開發「線上祭拜」服務為例，模擬現場祭拜真實的場景及先人居住的塔位空間，讓客戶在家就可以使用手機、電腦與家人一起進行祭拜追思，隨時隨地獻上思念之意。

此外，還可透過龍巖Bowbuy購物商城訂購流程線上選購各式祭品，並提供線上刷卡取代過往傳真訂購，還可結合當日代拜的陵園O2O（Online to Offline）服務，省去舟車勞頓又可避免群聚。

「電子訃聞」則讓禮儀師、家屬、賓客等都能隨時隨地存取並透過社群網路傳遞溝通，也可因應不同儀式、禮廳需求提供多種設計風格，並加入參加意願回覆調查、訂購奠禮花籃、線上追思留言等便利功能。龍巖表示，電子訃聞今年平均使用率高達四成，尤其以都會地區接受度快速增加。