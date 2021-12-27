精測將領先發表3D IC探針卡解決方案

隨著通訊技術進入5G世代，帶動AI生態發展，如元宇宙、電動車、智慧製造等各項應用，這些生態發展均需植基於半導體產業，其中尤以先進晶圓製造與3D IC封測技術引領風潮。

全球探針卡領導廠商精測（6510），為滿足客戶3D IC測試需求，將領先業界 推出3D IC 探針卡並將於SEMICON Taiwan 2021國際半導體展「Advanced Testing Forum」先進測試論壇上發表。

精測透過電氣、機械及熱應力等模擬整合，再加上「All In House」 的微機電垂直探針卡量產能力，所以得以快速滿足客戶異質整合3D IC多間距、大電流、高速、高溫等測試需求。

展望未來，異質整合在3D IC封裝技術持續發展下，在微間距及多樣信號的晶圓測試需求將更形重要。精測歷經多年研究，在微間距探針卡及多樣性信號測試所需的混針技術探針卡已具基礎，將有機會滿足客戶3D IC測試需求。