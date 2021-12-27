2021有驚無險、步步高升 林百里：明年訂單比今年多很多

又到了歲末年終的時刻，談起今年營運，廣達董事長林百里以「有驚無險、步步高升」八個字做總結，表達廣達今年業績逐步往上升，保持業績成長成績；展望明年，林百里指出，明年訂單會比今年多很多，供應鏈缺料狀況也有望逐步改善，但大環境還是要觀察全球疫情變化。

林百里表示，過去兩年，新產品需求增加、材料供應不足，使得廣達30年來第一次無法滿足客戶訂單，「客人很早就給我們訂單，從事生產業，廣達30幾年來首次看到這種長訂單的現象。」

談起加薪，林百里說，「我們每個月都加薪，是按照員工到職周年計算，每年都有調整薪水。」廣達這兩年獲利可觀，發出的獎金很不錯，「大家都很開心，對加薪無感，獎金比較重要。」

廣達集團旗下的雲達積極布局元宇宙，市場也好奇，廣達是否考慮讓雲達上市、上櫃，林百里則是回答：「我們要先成功賺錢。我想法比較古老，你要有把握賺錢才表示事業成功，再談上市上櫃。」強調廣達集團不缺錢、也不缺人才，也不是為了財務收入，「是為了發揚光大事業才會這麼做，這是成大事時要做的事情。」