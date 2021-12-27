快訊

林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

網友爆陳其邁座車也被酒駕撞 高雄警方證實：就在市長家門口

2021有驚無險、步步高升 林百里：明年訂單比今年多很多

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
廣達集團旗下雲達5G Open Lab今日正式開幕，左為雲達總經理楊麒令，右為廣達集團董事長林百里。聯合報系資料照片／記者馬瑞璿攝
廣達集團旗下雲達5G Open Lab今日正式開幕，左為雲達總經理楊麒令，右為廣達集團董事長林百里。聯合報系資料照片／記者馬瑞璿攝

又到了歲末年終的時刻，談起今年營運，廣達董事長林百里以「有驚無險、步步高升」八個字做總結，表達廣達今年業績逐步往上升，保持業績成長成績；展望明年，林百里指出，明年訂單會比今年多很多，供應鏈缺料狀況也有望逐步改善，但大環境還是要觀察全球疫情變化。

林百里表示，過去兩年，新產品需求增加、材料供應不足，使得廣達30年來第一次無法滿足客戶訂單，「客人很早就給我們訂單，從事生產業，廣達30幾年來首次看到這種長訂單的現象。」

談起加薪，林百里說，「我們每個月都加薪，是按照員工到職周年計算，每年都有調整薪水。」廣達這兩年獲利可觀，發出的獎金很不錯，「大家都很開心，對加薪無感，獎金比較重要。」

廣達集團旗下的雲達積極布局元宇宙，市場也好奇，廣達是否考慮讓雲達上市、上櫃，林百里則是回答：「我們要先成功賺錢。我想法比較古老，你要有把握賺錢才表示事業成功，再談上市上櫃。」強調廣達集團不缺錢、也不缺人才，也不是為了財務收入，「是為了發揚光大事業才會這麼做，這是成大事時要做的事情。」

廣達 林百里 加薪

延伸閱讀

5G Open Lab開幕 林百里:未來10到20年元宇宙將改變世界

鼓舞員工士氣 合庫全體員工至少加薪4％

中職／進逼王維中薪水2哥地位？猿隊4棒海加薪是必然

林百里：這兩年獎金很不錯 員工反而對加薪無感

相關新聞

大咖廣達也加入！元宇宙到底會實現還是一場空？

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近批評元宇宙，稱沒人想整天把螢幕綁在臉上，不過近日台灣許多大老闆紛紛對元宇宙表達樂觀，廣達...

遠傳技術力挹注龍巖 數位轉型驅動生命科技新典範

生命產業領導品牌龍巖積極引領產業推動生命科技（Life-tech），攜手遠傳電信共同開發數位科技體驗方案，由遠傳協助龍巖...

汎銓站穩半導體先進技術浪潮先驅 兩岸業務火力全開

全球半導體產業持續投入更先進之製程開發、加上第三代半導體及異質整合技術發展，尤其許多國家針對半導體產業列為國家戰略性產業...

營運可望重回高峰 穎崴營收獲利將逐季攀升

晶片「測試座」大廠穎崴（6515）今（27）日舉辦法說會，董事長王嘉煌表示，受到中美貿易戰的影響，穎崴今年前三季的營收與...

最知名機器人賽事登台 新北聯手鴻海成功爭取台灣區賽

FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，且難度與等級最高的機器人競賽之一，區域大賽等...

迎戰跨年傳輸量暴增 台灣之星動員250人次備戰

2021年跨年三天連假，不僅帶動出遊潮，更將推升跨年上網傳輸量暴增，台灣之星預估，熱門跨年景點訊務量將倍數成長，台灣之星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。