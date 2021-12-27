營運可望重回高峰 穎崴營收獲利將逐季攀升

晶片「測試座」大廠穎崴（6515）今（27）日舉辦法說會，董事長王嘉煌表示，受到中美貿易戰的影響，穎崴今年前三季的營收與獲利表現較不理想；但本季起新客戶、產品布局皆已回穩，營收可望明顯回溫，且從客戶產品包括高 效能運算晶片、AI晶片手機應用處理器及射頻晶片等高階製程比重升高，有利穎崴各產品都有雙位數成長，對明年營運樂觀看待。

穎崴銷售前三大產品比重部分，半導體測試座（Socket）約佔66%、探針（Contact Element）約佔16%、晶圓探針卡（Probe card）約佔10%，主要應用於HPC高效能運算、PC個人電腦、行動裝置、消費電子以及車用等領域的測試。

受惠於5G、高速運算等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具（Socket）需求與日俱增，目前以HPC與PC測試為大宗，約占營收50%；而這些也是穎崴高毛利產品Coaxial Socket（同軸測試座）的主力客群。

根據國際市調公司VLSI Research的研究報告顯示，半導體測試介面主要分為前段的晶圓探針卡（Probe card）以及後段的半導體測試座（Socket）。晶圓探針卡（Probe card）2021年的產值約為23億美金，預計較去年成長11%；其中高階的探針卡占整體產值九成，主要分為VPC，MEMS與其他三個區塊。VPC目前約佔穎崴營收13~14%，針對全市場有七成份額的MEMS探針卡，穎崴也正積極開發中。

VLSI Research的研究報告中也提到，測試座在2021年的產值約為15億美金，在5G相關高頻高速需求推升下，較去年成長10.9%；主要分為Test sockets（高階邏輯IC測試座）以及Burn-in sockets（老化測試座）兩大區塊，Test socket約占七成。

穎崴副總陳紹焜指出，穎崴主力客戶雖集中在IC設計、晶圓代工及封測三領域，但近幾年在整合元件（IDM）及記憶體領域耕耘，未來二到三將會看到很好成果。

他強調，尤是愈來愈多的晶片採用小晶片（Chiplet）系統級封裝，為解決線路及訊號愈來複雜，對系統級測試（STL）需求及測試時間都會比原本呈現倍數成長，同時也帶動測試治具需求增。

穎崴預估到2025年，STL複合成長率可達15%。穎威也看好隨7、5奈米等先進製程日漸成熟，對於晶片可靠度要求越趨嚴格，同步帶動Burn-in sockets需求量大，雖然Burn-in sockets目前營收占比只占三成，但公司認為是未來成長動能。

王嘉煌強調，提高高毛利產品比重及降低成本，是穎崴未來努力方向。穎崴目前探針卡100%是自己設計，委外製造；測試底座則是25%穎崴自製，75%委外製造。

為了提高產品自製率，穎崴今年3月於高雄動土建立新廠，該廠預計2023年第1季完工，希冀藉此提高探針自製率跟測試座產能，同步提升毛利率。新廠完工預估將增加50到80位員工，雖然面臨與台積電南進搶人才競爭，但公司會擴大產學合作，提供實習機會，持續朝提升全球市占率目標邁進。