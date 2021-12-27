亞太電信跨年熱區部署 出動逾百名工作人員

亞太電信表示，揮別2021年，即將迎來全新的一年，全台跨年倒數晚會活動拚卡司、衝人氣，針對全台跨年熱區強化部署，已完成基地台擴充及行動訊號車進駐，5G網路更提供2倍以上的容量，讓用戶在尖峰時刻也能即時傳遞祝福，直播、打卡曬照零時差。

亞太電信觀察發現，用戶使用Tik Tok、臉書等社群平台視訊直播愈來愈頻繁，為滿足用戶跨年現場即時直播需求，針對台北市政府府前廣場、新北淡水跨河煙火秀、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，連接最新升級的超高速光纖網路執行大量資料傳輸，其中，5G網路今年更提供2倍以上的網路容量，提供5G用戶極速飆網的快感。

亞太電信表示，積極強化4G、5G網路服務品質，全台合計出動超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除了在跨年現場全程即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整。