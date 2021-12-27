遠傳技術力挹注龍巖 數位轉型驅動生命科技新典範

生命產業領導品牌龍巖積極引領產業推動生命科技（Life-tech），攜手遠傳電信共同開發數位科技體驗方案，由遠傳協助龍巖導入電子訃聞、陵園購物商城結合線上祭拜、線上簽約繳件系統等智慧與綠色環保服務，在全球數位轉型浪潮及疫情影響之下，運用數位科技使得各項生命服務突破時間與空間的限制，驅動更多人性化的創新應用。

遠傳（4904）企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「龍巖一向積極引領生命產業服務創新，遠傳很榮幸與龍巖（5530）攜手，以數位科技為生命服務帶來更多人性化的創新應用，讓家屬追思的心情不受疫情限制，落實『將心比心』的企業理念。遠傳致力以科技拉近人與人之間的距離，積極發揮自身數位轉型的經驗，由內而外打造『大人物（大數據、人工智慧、物聯網）』核心能力及顧問式服務，並以遠傳自行開發的『多雲監控平台（IIMS，Integrated Infrastructure Management System）』為包括龍巖在內的許多指標企業打造IT戰情中心，作為數位轉型的基石。」

在後疫情時代之下，遠傳與龍巖共同開發「線上祭拜」服務，模擬現場祭拜真實的場景及先人居住的塔位空間，讓客戶在家就可以使用手機、電腦與家人一起進行祭拜追思，隨時隨地獻上思念之意。客戶可透過龍巖Bowbuy購物商城簡易三步驟的訂購流程線上選購各式祭品，並提供線上刷卡取代過往傳真訂購，還可結合當日代拜的陵園O2O（Online to Offline）服務，省去舟車勞頓又可避免群聚，保障客戶與家人的健康安全，也為世界各地的客戶提供追思的服務。

「電子訃聞」為領先業界的服務，不僅綠色環保、方便快速，讓禮儀師、家屬、賓客等都能隨時隨地存取並透過社群網路傳遞溝通，也可因應不同儀式、禮廳需求提供多種設計風格，並加入參加意願回覆調查、訂購奠禮花籃、線上追思留言等便利功能。電子訃聞今年平均使用率高達4成，尤其以都會地區接受度快速增加。

「龍易簽」線上簽約繳件系統將過往紙本的作業流程無紙化與行動化，達到系統報價、降低接觸、簽約不受限、環保減碳等優點，使得報價更加透明且即時，更達到客戶交易安心的效果，客戶透過行動裝置即可完成訂單及繳款，跨越地域及時間限制，新系統上線後即創下單月報價上千筆的佳績，顯示這項便利的服務受到客戶正面肯定。

遠傳也為龍巖規劃介面友善的「客戶服務專區」商品及繳款查詢系統，「小龍」24小時智能線上即時為客戶解答。新客戶專區上線後，不僅比舊客戶專區的使用率成長一倍多，同時減少客戶電話進線客服的比例達22%，充分呈現客戶主動查詢意願增加、客服負載量降低的雙重成效。

在導入一系列人性化的創新應用之外，遠傳也為龍巖導入「遠傳多雲監控平台」以及最新容器化技術應用、落實DevOps協同機制，強化資安規格打造可管控全台資通訊系統運行的戰情中心，確保數位轉型的新舊系統轉置成功，並讓服務擴增更加彈性與便於部署，創造嶄新3A（Anytime, Anywhere, Any devices）體驗。